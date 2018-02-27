Суркис недоволен готовностью киевского «Динамо» к весенней части сезона

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис остался недоволен поражением своей команды в матче украинской Премьер-лиги от «Вереса» (1:3). По его словам, команда не готова к весенней части сезона.

«Не сумели восстановиться после тяжелейшей игры с АЕКом. Мы не в оптимальных кондициях. Команда значительно хуже играет сейчас, чем в конце года. Почему они не готовы — нужно обращаться к Хацкевичу.

Видно, что команда не выдерживает всю игру. Скоростная работа – очень слабо, нет командной скорости.

Команда не готова к весенней части, надо спросить у тренера. И мы спросим по результатам чемпионата и Лиги Европы», – заявил Суркис.