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    Зидан: «Надеюсь, Неймар сможет сыграть с «Реалом» в ответном матче»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил надежду, что нападающий «ПСЖ» Неймар, получивший в минувший уик-энд повреждение голеностопа, вернется в строй к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридцами.

    Кроме того, специалист сообщил, что травмированные защитник Марсело, а также полузащитники Лука Модрич и Тони Кроос продолжают восстанавливаться, но пока ни один из них не приступил к тренировкам в общей группе.

    «Я хочу, чтобы Неймар вернулся в строй к нашему матчу. Я никогда не хочу видеть какого-либо игрока травмированным и надеюсь, что он вернется вовремя, чтобы сыграть против «Реала» и оправится от своей травмы.

    Наши собственные травмы? Никаких изменений, все трое футболистов упорно трудятся, чтобы преодолеть свои неудачи, но ни один пока не вернулся в общую группу», – сказал Зидан.

    Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится во вторник, 6 марта.

    Источник: Football Espana

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    26.02.2018 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 26 февраля 2018, 19:14

      Вот если эта троица не восстановится к отв. матчу это будет просто полный треш , потеря для ПСЖ будет практически не заметна на фоне реала!!!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 18:32

      Без Неймара матч немного потеряет, интересно было бы посмотреть, как его накроет Рамос

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 февраля 2018, 18:21

      Зидан очень хочет посмотреть Неймара воочию против своей команды . Но вряд ли , Неймар этого не хочет !

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