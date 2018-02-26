Зидан: «Надеюсь, Неймар сможет сыграть с «Реалом» в ответном матче»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил надежду, что нападающий «ПСЖ» Неймар, получивший в минувший уик-энд повреждение голеностопа, вернется в строй к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридцами.

Кроме того, специалист сообщил, что травмированные защитник Марсело, а также полузащитники Лука Модрич и Тони Кроос продолжают восстанавливаться, но пока ни один из них не приступил к тренировкам в общей группе.

«Я хочу, чтобы Неймар вернулся в строй к нашему матчу. Я никогда не хочу видеть какого-либо игрока травмированным и надеюсь, что он вернется вовремя, чтобы сыграть против «Реала» и оправится от своей травмы.

Наши собственные травмы? Никаких изменений, все трое футболистов упорно трудятся, чтобы преодолеть свои неудачи, но ни один пока не вернулся в общую группу», – сказал Зидан.

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится во вторник, 6 марта.