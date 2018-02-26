Моуринью: «Победа над «Челси» была особенной, потому что это действующие чемпионы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Челси» (2:1).

«Победа была особенной не потому, что это «Челси», а потому что это действующие чемпионы. Фантастическая команда, которую сложно обыграть. А еще потому что это три очка, которые позволили нам вернуться на второе место. Мы боремся за него.

Когда игроки отдают все на поле, это особенное чувство. Без того качества игры, что мы показали, невозможно обыграть «Челси». Мы не очень хорошо начали, соперник сделал это лучше, но мы нашли себя на поле, сконцентрировались и выросли по ходу матча», – сказал Моуринью.

«МЮ» набрал 59 очков и вернулся на вторую строчку в таблице. «Челси» с 53 очками идет пятым.