«Крылья Советов» – о матче со «Спартаком»: «Будет круче, чем в финале Олимпиады»

В «Крыльях Советов» уверены, что четвертьфинальный матч Кубка России против «Спартака» будет лучше, чем финал хоккейного турнира на Олимпийских играх-2018.

«Матч 1/4 финала Кубка России круче, чем финал зимней Олимпиады! На хоккейном матче Россия – Германия присутствовало 5075 болельщиков. На игру «Крылья Советов» – «Спартак» уже зарезервировано около 6000 билетов. Впереди еще три дня продаж», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, ранее «Спартак» выразил обеспокоенность условиями предстоящей встречи в Самаре.