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  • «Крылья Советов» – о матче со «Спартаком»: «Будет круче, чем в финале Олимпиады»

«Крылья Советов» – о матче со «Спартаком»: «Будет круче, чем в финале Олимпиады»

25 февраля 2018, 21:10
11

В «Крыльях Советов» уверены, что четвертьфинальный матч Кубка России против «Спартака» будет лучше, чем финал хоккейного турнира на Олимпийских играх-2018.

«Матч 1/4 финала Кубка России круче, чем финал зимней Олимпиады! На хоккейном матче Россия – Германия присутствовало 5075 болельщиков. На игру «Крылья Советов» – «Спартак» уже зарезервировано около 6000 билетов. Впереди еще три дня продаж», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, ранее «Спартак» выразил обеспокоенность условиями предстоящей встречи в Самаре.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (11)
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zigbert
1519583071
Чувства юмора у ПФК Крылья Советов не отнять.А кто будет выходить на поле (если это можно так назвать)?Заводные роботы.
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oyabun
1519583330
А круче , поясните, ЧЕМ? Каток на поле будет более скользкий чем в финале хоккея? Игрокам будет более комфортно скользить?..
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DOCTOR PENALTY
1519584336
Очень несмешной юмор. Надо бы в Вышку сначала вернуться, а потом уж так самоуверенно чего-то там делать, даже слово не подберу...
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VVM1964
1519584687
Кто то сморозил херню - зачем ее публиковать ?
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Munez89
1519586479
Ну понятно, что типо круче по болельщикам на матче.Только я так скажу, сегодня утром я, мои отец и кучу знакомых встали пораньше и смотрели этот великий матч.Нас было миллионы! Круче, не будет ребята!
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ufos73
1519598247
Если игра будет живее Ленина в мавзолее, уже хорошо...
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Полная Канистра
1519607536
хоккей и наш футбол -небо и земля
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OfaZavr
1519629432
шутки шутками а здоровье футболистов играющих в таких условиях может пострадать, болельщикам никакого комфорта да и на качество игры и результат имеет прямое влияние.
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ramos6548
1519638936
Странный юмор, главное чтобы обошлось без травм и там и там! Удачи Спартаку в Кубке!
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nassarog
1519749312
Не забудьте коньки надеть.
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