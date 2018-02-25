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    «Крылья Советов» – о матче со «Спартаком»: «Будет круче, чем в финале Олимпиады»

    В «Крыльях Советов» уверены, что четвертьфинальный матч Кубка России против «Спартака» будет лучше, чем финал хоккейного турнира на Олимпийских играх-2018.

    «Матч 1/4 финала Кубка России круче, чем финал зимней Олимпиады! На хоккейном матче Россия – Германия присутствовало 5075 болельщиков. На игру «Крылья Советов» – «Спартак» уже зарезервировано около 6000 билетов. Впереди еще три дня продаж», – говорится в сообщении клуба.

    Напомним, ранее «Спартак» выразил обеспокоенность условиями предстоящей встречи в Самаре.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    25.02.2018 21:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +20

      nassarog 27 февраля 2018, 19:35

      Не забудьте коньки надеть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 26 февраля 2018, 12:55

      Странный юмор, главное чтобы обошлось без травм и там и там! Удачи Спартаку в Кубке!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 10:17

      шутки шутками а здоровье футболистов играющих в таких условиях может пострадать, болельщикам никакого комфорта да и на качество игры и результат имеет прямое влияние.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 февраля 2018, 07:13

      Будет аншлаг.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 04:12

      хоккей и наш футбол -небо и земля

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 февраля 2018, 01:37

      Если игра будет живее Ленина в мавзолее, уже хорошо...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 25 февраля 2018, 22:21

      Ну понятно, что типо круче по болельщикам на матче.Только я так скажу, сегодня утром я, мои отец и кучу знакомых встали пораньше и смотрели этот великий матч.Нас было миллионы! Круче, не будет ребята!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2018, 21:45

      Очень несмешной юмор. Надо бы в Вышку сначала вернуться, а потом уж так самоуверенно чего-то там делать, даже слово не подберу...

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 25 февраля 2018, 21:28

      А круче , поясните, ЧЕМ? Каток на поле будет более скользкий чем в финале хоккея? Игрокам будет более комфортно скользить?..

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 21:24

      Чувства юмора у ПФК Крылья Советов не отнять.А кто будет выходить на поле (если это можно так назвать)?Заводные роботы.

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