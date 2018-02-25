Сане, Агуэро и Де Брюйне сыграют в атаке «Манчестер Сити»; Обамеянг, Озил и Уилшир появятся у «Арсенала» с первых минут

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Стали известны составы на матч финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Компани, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Давид Силва, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Агуэро.
«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Чемберс, Монреаль, Джака, Уилшир, Рэмзи, Озил, Обамеянг.
Матч начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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