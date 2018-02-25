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    Сане, Агуэро и Де Брюйне сыграют в атаке «Манчестер Сити»; Обамеянг, Озил и Уилшир появятся у «Арсенала» с первых минут

    Стали известны составы на матч финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

    «Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Компани, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Давид Силва, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Агуэро.

    «Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Чемберс, Монреаль, Джака, Уилшир, Рэмзи, Озил, Обамеянг.

    Матч начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Twitter

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    25.02.2018 18:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 25 февраля 2018, 19:22

      Логика Венгера вообще понять не реально, Уилшир просрался в игре ЛЕ и все равно в старт, Пеп пора собирать трофеи

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