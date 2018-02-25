Гвардиола: «Я хотел играть у Венгера, но в команде не было места»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как встречался с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, когда был игроком.

«Я хотел играть у Венгера. Позвонил ему, чтобы пройти собеседование. Он позвал меня к себе домой и был очень добр. Я сказал, что мечтаю играть в АЛП и чувствую, что могу помочь ему. Может, это немного высокомерно. Но у него была своя команда, и он сказал, что в ней нет места.

Я все понимал, но очень хотел бы поиграть у него. Это было невозможно, так что никаких проблем», – сказал Гвардиола.

Венгер также рассказывал об этом эпизоде.

Напомним, что сегодня состоится финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Арсенал». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.