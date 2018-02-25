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    Гвардиола: «Я хотел играть у Венгера, но в команде не было места»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как встречался с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, когда был игроком.

    «Я хотел играть у Венгера. Позвонил ему, чтобы пройти собеседование. Он позвал меня к себе домой и был очень добр. Я сказал, что мечтаю играть в АЛП и чувствую, что могу помочь ему. Может, это немного высокомерно. Но у него была своя команда, и он сказал, что в ней нет места.

    Я все понимал, но очень хотел бы поиграть у него. Это было невозможно, так что никаких проблем», – сказал Гвардиола.

    Венгер также рассказывал об этом эпизоде.

    Напомним, что сегодня состоится финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Арсенал». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Skysports

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    25.02.2018 15:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 февраля 2018, 18:31

      если бы правда был в нем заинтересован то нашел бы место.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 февраля 2018, 18:27

      скоро у Гвардиолы будет возможность потренировать Арсенал, в сл. сезоне они начнут сыпаться, думаю.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 февраля 2018, 15:40

      В прошлый раз когда Гвардиола вспоминал о Уигане, он проиграл.

      2
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