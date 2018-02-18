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    Венгер: «Будучи игроком, Гвардиола приходил ко мне домой и просил взять его в «Арсенал»

    Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что нынешний тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, будучи игроком, пытался попасть в стан «канониров».

    «Помню, на стыке 90-х и нулевых Хосеп приходил ко мне домой и просил взять его в команду. Сейчас он вырос в тренера с собственной философией. Уважаю его за отточенное видение игры и умение влиять на нее», – сказал француз.

    За игровую карьеру больше всего матчей Гвардиола провел за «Барселону».

    Источник: Marca

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    18.02.2018 01:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +223

      Cupota 19 февраля 2018, 22:02

      Вспомнила бабушка, как девушкой была.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 февраля 2018, 18:56

      как футболист гвардиола бы крутым так и тренером лучше чем этот лягушатник !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 февраля 2018, 18:54

      ахахахахахахахахаха ! венгер ты че бухаешь? харош уже ! клоун !!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 февраля 2018, 14:58

      Вспышку *****..л - Гвардиолу потерял...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 18 февраля 2018, 08:34

      И зачем это вспоминать?

      0
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