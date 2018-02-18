Венгер: «Будучи игроком, Гвардиола приходил ко мне домой и просил взять его в «Арсенал»

Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что нынешний тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, будучи игроком, пытался попасть в стан «канониров».

«Помню, на стыке 90-х и нулевых Хосеп приходил ко мне домой и просил взять его в команду. Сейчас он вырос в тренера с собственной философией. Уважаю его за отточенное видение игры и умение влиять на нее», – сказал француз.

За игровую карьеру больше всего матчей Гвардиола провел за «Барселону».