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  • Хайнкес: «Никаких претензий к игрокам «Баварии» у меня нет»

Хайнкес: «Никаких претензий к игрокам «Баварии» у меня нет»

25 февраля 2018, 08:53
1

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Германии против «Герты» (0:0).

Напомним, что мюнхенцы прервали серию из 14-ти побед подряд.

«Моя команда сегодня показала хорошую игру и хороший настрой. Мы были очень активны и имели хорошие возможности забить, но не использовали их. Если не реализуешь свои моменты, то потом играть против такой умело обороняющейся команды очень тяжело. «Герта» сегодня это делала хорошо.

Мы можем спокойно жить с этим результатом, никаких претензий к команде у меня нет. Мы упустили много моментов, что нам несвойственно. Но такие дни бывают», – сказал Хайнкес.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Бундеслига Бавария Герта Хайнкес Юпп
Комментарии (1)
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iron_Savior
1519554137
Ну если в атаке совершенно аморфные рибери и левандовский, который почти все свои последние голы либо с отскока или пенки забивает, а в центре бегает бесполезный тьяго, которого после прошлого сезона просто не узнать, то о какой реализации может речь идти
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