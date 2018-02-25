Хайнкес: «Никаких претензий к игрокам «Баварии» у меня нет»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Германии против «Герты» (0:0).

Напомним, что мюнхенцы прервали серию из 14-ти побед подряд.

«Моя команда сегодня показала хорошую игру и хороший настрой. Мы были очень активны и имели хорошие возможности забить, но не использовали их. Если не реализуешь свои моменты, то потом играть против такой умело обороняющейся команды очень тяжело. «Герта» сегодня это делала хорошо.

Мы можем спокойно жить с этим результатом, никаких претензий к команде у меня нет. Мы упустили много моментов, что нам несвойственно. Но такие дни бывают», – сказал Хайнкес.