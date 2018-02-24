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    Клопп – о матче с «Вест Хэмом»: «Это одна из лучших наших игр, сто процентов»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матче 28-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (4:1).

    «Не думаю, что тренер может ждать такой игры от команды. Он может надеяться, но очень редко получает ее. А у нас получилось сыграть так. Наблюдать за ней было наслаждением.

    Хорошо, когда у нас есть время на тренировки и подготовку, но обычно его нет. Я увидел много комбинаций, которые мы отрабатывали на тренировках, это очень радует.

    Так не всегда бывает. Это одна из лучших игр, которые мы демонстрировали, 100 процентов. Наш прессинг был выдающимся. Это всегда нам очень помогает. Мы знаем, что Мойес очень неплохо строит команду, они вернулись в строй с его приходом», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» набрал 57 очков и поднялся на вторую строчку, обойдя «Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» есть матч в запасе.

    Источник: BBC

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    24.02.2018 20:26
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 25 февраля 2018, 00:02

      За втлрое место поборется

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 24 февраля 2018, 21:20

      В этом сезоны вы лучшие.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 24 февраля 2018, 20:47

      Ливерпуль просто машина с этим составом, если б не глупые сливы низам таблицы - делили бы 1 место с сити

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > NeoNaTe 24 февраля 2018, 21:02

      Защитника бы им одного и опорника, и 3,14зда всем.

      3
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