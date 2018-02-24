Клопп – о матче с «Вест Хэмом»: «Это одна из лучших наших игр, сто процентов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матче 28-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (4:1).

«Не думаю, что тренер может ждать такой игры от команды. Он может надеяться, но очень редко получает ее. А у нас получилось сыграть так. Наблюдать за ней было наслаждением.

Хорошо, когда у нас есть время на тренировки и подготовку, но обычно его нет. Я увидел много комбинаций, которые мы отрабатывали на тренировках, это очень радует.

Так не всегда бывает. Это одна из лучших игр, которые мы демонстрировали, 100 процентов. Наш прессинг был выдающимся. Это всегда нам очень помогает. Мы знаем, что Мойес очень неплохо строит команду, они вернулись в строй с его приходом», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» набрал 57 очков и поднялся на вторую строчку, обойдя «Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» есть матч в запасе.