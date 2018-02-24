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    В Испании опасаются приезда болельщиков «Локомотива» на матч с «Атлетико»

    Испанские СМИ обеспокоены приездом болельщиков «Локомотива» на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико». У них возникают опасения по поводу того, что фанаты железнодорожников устроят беспорядки.

    Напомним, накануне поединка 1/16 финала турнира между «Атлетиком» и «Спартаком» (1:2) в Бильбао произошли столкновения с участием российских и местных болельщиков, в результате которых скончался один из представителей правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

    Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится 8 марта. Ответная встреча – 15 марта в Москве.

    Источник: AS

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    24.02.2018 13:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +42

      И. Добрый. 25 февраля 2018, 14:21

      Чего они постоянно волнуются, по поводу наших болельщиков. Волнуйтесь за свои ворота, ЛОКО набирает ход.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 24 февраля 2018, 21:14

      РУССКИЕ ИДУТ УРА!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 18:28

      свою шпану в первую очередь опасайтесь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 24 февраля 2018, 18:24

      Да сыпьте и им мельдоний

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 февраля 2018, 15:59

      Не ссыте сучки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 15:37

      Мадрид взволнован...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 февраля 2018, 15:30

      началось..... по всей испании теперь истерика.... опять что то раздуть пытаются

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 24 февраля 2018, 14:15

      Не в обиду никому, но где болельщики Спартака, а где болельщики Локомотива. Совершенно разные менталитеты.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +715

      Mario84 24 февраля 2018, 14:06

      Почему не боятся англичан, немцев...А у них подобных историй куда больше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 февраля 2018, 14:02

      ну конечно, везде куда ездили, не было беспорядков, а тут почему-то будут

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Diesel133 24 февраля 2018, 15:42

      Спасибо за поддержку в не футбольной теме!

      3
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