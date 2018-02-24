В Испании опасаются приезда болельщиков «Локомотива» на матч с «Атлетико»

Испанские СМИ обеспокоены приездом болельщиков «Локомотива» на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико». У них возникают опасения по поводу того, что фанаты железнодорожников устроят беспорядки.

Напомним, накануне поединка 1/16 финала турнира между «Атлетиком» и «Спартаком» (1:2) в Бильбао произошли столкновения с участием российских и местных болельщиков, в результате которых скончался один из представителей правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится 8 марта. Ответная встреча – 15 марта в Москве.