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  • В Испании опасаются приезда болельщиков «Локомотива» на матч с «Атлетико»

В Испании опасаются приезда болельщиков «Локомотива» на матч с «Атлетико»

24 февраля 2018, 13:45
12

Испанские СМИ обеспокоены приездом болельщиков «Локомотива» на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико». У них возникают опасения по поводу того, что фанаты железнодорожников устроят беспорядки.

Напомним, накануне поединка 1/16 финала турнира между «Атлетиком» и «Спартаком» (1:2) в Бильбао произошли столкновения с участием российских и местных болельщиков, в результате которых скончался один из представителей правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится 8 марта. Ответная встреча – 15 марта в Москве.

Источник: AS
Лига Европы Атлетико Локомотив
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Diesel133
1519470175
ну конечно, везде куда ездили, не было беспорядков, а тут почему-то будут
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Mario84
1519470382
Почему не боятся англичан, немцев...А у них подобных историй куда больше.
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wobaekat
1519470909
Не в обиду никому, но где болельщики Спартака, а где болельщики Локомотива. Совершенно разные менталитеты.
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84aivengo
1519475422
началось..... по всей испании теперь истерика.... опять что то раздуть пытаются
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zigbert
1519475843
Мадрид взволнован...
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bumer_moscow
1519477189
Не ссыте сучки.
Ответить
BlackMurder
1519485855
Да сыпьте и им мельдоний
Ответить
OfaZavr
1519486126
свою шпану в первую очередь опасайтесь.
Ответить
anatolich72
1519496062
РУССКИЕ ИДУТ УРА!!!!!!!!!
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И. Добрый.
1519557716
Чего они постоянно волнуются, по поводу наших болельщиков. Волнуйтесь за свои ворота, ЛОКО набирает ход.
Ответить
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