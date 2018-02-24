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  • Булыкин: «От матчей «Локомотива» с «Атлетико» получим нереальное удовольствие»

Булыкин: «От матчей «Локомотива» с «Атлетико» получим нереальное удовольствие»

24 февраля 2018, 10:39
21

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы между железнодорожниками и мадридским «Атлетико».

«Конечно, «Атлетико» – топ-клуб. Тут все без сомнений. Футболистам «Локо» придeтся выложиться на максимум. Ни один футболист не выходит на игру с мыслями о поражении, поэтому железнодорожники дадут бой испанскому клубу.

Будет очень интересная игра, от которой мы получим нереальное удовольствие», – сказал эксперт.

Игры состоятся 8 и 15 марта.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Россия. Премьер-лига Локомотив Атлетико Булыкин Дмитрий
Комментарии (21)
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kotmyshka
1519458528
Посмотрим...
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insider_retro
1519458727
Ожидания, предпочтения, возможности и настрой на игру - всё это сопровождает подготовку к матчу! Надеюсь, что Юрий Палыч создаст предпосылки для успешного противостояния на поле и радостного боления у телевизора!)))
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zigbert
1519459787
Может быть у Семина в голове появились какие то планы.Силен Атлетико,но все же удачи.
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prezent2017
1519461031
Удовольствие от игры двух автобусов? И вправду круто! Новый вид спорта.
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h3LL1k
1519462788
если Локомотив выложиться на 105 % своих возможностей пройдут! удачи Локомотив! удачи Цска! удачи Зенит!
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avera
1519464320
Тут нужно выкладываться не на 110-120% ,а на все 200.И играть (хотя бы пытаться)как в европе.А то получится как у спартачей: ''мы не привыкли к таким скоростям''.
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Par Mezan
1519465953
Наш паровоз, вперёд лети! ...Испанская Аня Каренина готова ?
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Владимирыч
1519469270
Мне кажется, что от матчей Атлетико с Локомотивом получат удовольствие исключительно истинные фанаты Атлетико и Локомотива. Абсолютно две нудные и неинтересные в плане игры команды. Хотя на фоне Локо даже Атлетико будет выглядеть очень атакующей командой.
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OfaZavr
1519484998
ну дай Бог чтобы так и было! главное самим показать все на что способны и постараться победить!
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iBragim2102
1519551322
К приезду испанцев готовятся все, многие болелы уже записались в спортзалы.
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