Булыкин: «От матчей «Локомотива» с «Атлетико» получим нереальное удовольствие»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы между железнодорожниками и мадридским «Атлетико».

«Конечно, «Атлетико» – топ-клуб. Тут все без сомнений. Футболистам «Локо» придeтся выложиться на максимум. Ни один футболист не выходит на игру с мыслями о поражении, поэтому железнодорожники дадут бой испанскому клубу.

Будет очень интересная игра, от которой мы получим нереальное удовольствие», – сказал эксперт.

Игры состоятся 8 и 15 марта.