Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Булыкин: «От матчей «Локомотива» с «Атлетико» получим нереальное удовольствие»

    Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы между железнодорожниками и мадридским «Атлетико».

    «Конечно, «Атлетико» – топ-клуб. Тут все без сомнений. Футболистам «Локо» придeтся выложиться на максимум. Ни один футболист не выходит на игру с мыслями о поражении, поэтому железнодорожники дадут бой испанскому клубу.

    Будет очень интересная игра, от которой мы получим нереальное удовольствие», – сказал эксперт.

    Игры состоятся 8 и 15 марта.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2018 10:39
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 февраля 2018, 12:35

      К приезду испанцев готовятся все, многие болелы уже записались в спортзалы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 25 февраля 2018, 12:08

      Хотелось бы , но как бы не получить от этих игр полного разочарования

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 18:09

      ну дай Бог чтобы так и было! главное самим показать все на что способны и постараться победить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 февраля 2018, 15:45

      Опять лёжа будет смотреть..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 24 февраля 2018, 14:55

      Ну вот и все Паровозы тут не вывозят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 24 февраля 2018, 14:38

      Сравнивать Локо с Атлетико - все равно, что искать сходство рогатки с гвардейским минометом. Единственный шанс вижу в Шпалыче. Надеюсь, он найдет ключик к вратам Мадрида. Пусть по составу проигрываем, зато наш тренер покрепче будет. Удачи паровозу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 24 февраля 2018, 14:14

      Нужно им рассказать сказку про паровозик который смог!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 февраля 2018, 13:53

      По поводу удовольствия не думаю... Атлетико одна из тех команд которая может лучше всех засушить игру и превратить ёё в "снотворное" на ночь глядя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч 24 февраля 2018, 13:47

      Мне кажется, что от матчей Атлетико с Локомотивом получат удовольствие исключительно истинные фанаты Атлетико и Локомотива. Абсолютно две нудные и неинтересные в плане игры команды. Хотя на фоне Локо даже Атлетико будет выглядеть очень атакующей командой.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +245

      Альфред фаред > Владимирыч 24 февраля 2018, 15:03

      В России все так играют!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 февраля 2018, 12:59

      Это будет настоящий футбол...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11