Директор «Атлетико» пообещал выиграть Лигу Европы

Директор мадридского «Атлетико» Клементе Вильяверде после того, как узнал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, согласно которой соперником его клуба стал «Локомотив», заявил о желании выиграть данный турнир.

«Будем биться везде и изо всех сил, как мы всегда это делаем. Лига Европы как турнир дала нашему клубу очень многое. Мы рады вновь принимать в ней участие и постараемся вновь ее выиграть. Для клуба это будет большое событие.

Это турнир, который помог нам добиться прогресса и достичь разных целей в последние годы», – сказал Вильяверде.