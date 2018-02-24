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    Директор «Атлетико» пообещал выиграть Лигу Европы

    Директор мадридского «Атлетико» Клементе Вильяверде после того, как узнал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, согласно которой соперником его клуба стал «Локомотив», заявил о желании выиграть данный турнир.

    «Будем биться везде и изо всех сил, как мы всегда это делаем. Лига Европы как турнир дала нашему клубу очень многое. Мы рады вновь принимать в ней участие и постараемся вновь ее выиграть. Для клуба это будет большое событие.

    Это турнир, который помог нам добиться прогресса и достичь разных целей в последние годы», – сказал Вильяверде.

    Источник: УЕФА

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    24.02.2018 08:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 24 февраля 2018, 20:08

      Один из фаворитов! Состав для ЛЕ просто бомба!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 24 февраля 2018, 18:00

      Локо по играм лучший!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 февраля 2018, 13:49

      опять заголовок переврали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 10:54

      У Локомотива есть шанс опровергнуть это утверждение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 февраля 2018, 09:08

      Ну, а если Локомотив напялит ваш Атлетоко Мадрид, что вы потом скажите?

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > vladimir-7 24 февраля 2018, 09:57

      Ты серьёзно в это веришь?)

      Разница между уровнями этих клубов огромна! Вот пример - Атлетико реально ставит задачу выиграть ЛЕ, директор официально об этом говорит. А какие задачи ставит в ЛЕ Локомотив ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Обер-КанцлерЪ 24 февраля 2018, 11:36

      Будем смотреть, не кто какие в СМИ задачи ставит, а кто
      эти задачи, поставленные в клубе, выполнит. Что касается
      уровня команд, то отмечу, что уровень Баварии выше, какой-
      нибудь команды, а она бывает и проигрывает ей. За примером
      далеко ходить не надо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Обер-КанцлерЪ 24 февраля 2018, 13:49

      задача стояла - выход в плей-офф

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