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    Семин – о Симеоне: «Он вызывает у меня очень большое восхищение»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне, против которого железнодорожники сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Он вызывает у меня очень большое восхищение. Если Гвардиола нашел в футболе совершенно другое направление, то Диего Симеоне пошел в противовес, он по-своему видит футбол.

    Это выдающийся тренер и футболист. Как он играл, так играет и его команда сегодня. Я им восхищаюсь за то, что он за такой срок привел «Атлетико» к большим результатам», – сказал Семин.

    Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. ЦСКА – с «Лионом», «Зенит»– с «РБ Лейпцигом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2018 17:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 23 февраля 2018, 22:10

      Что-бы соперника победить - надо его уважать.

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 23 февраля 2018, 19:29

      Согласен с Юрием Павловичем, Симеоне неординарный тренер современности

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