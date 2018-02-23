Семин – о Симеоне: «Он вызывает у меня очень большое восхищение»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне, против которого железнодорожники сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

«Он вызывает у меня очень большое восхищение. Если Гвардиола нашел в футболе совершенно другое направление, то Диего Симеоне пошел в противовес, он по-своему видит футбол.

Это выдающийся тренер и футболист. Как он играл, так играет и его команда сегодня. Я им восхищаюсь за то, что он за такой срок привел «Атлетико» к большим результатам», – сказал Семин.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. ЦСКА – с «Лионом», «Зенит»– с «РБ Лейпцигом».