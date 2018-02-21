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    «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Севильей»

    Сегодня, 21 февраля, «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях сыграет с «Севильей».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2018 22:10
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 22:55

      Хочется дальше видеть МЮ и Шахтёр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 21 февраля 2018, 22:44

      Татарин хорошо сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 февраля 2018, 22:44

      обе забьют !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2018, 22:18

      У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

      Альтернативный вариант:просто включить Мтч ТВ и посмотреть бесплатно.Аллилуя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Futik 21 февраля 2018, 11:32

      Вперёд Манчестер

      2
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Futik 21 февраля 2018, 22:18

      юнайтед))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 февраля 2018, 11:14

      Вперед Севилья!!!

      2
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