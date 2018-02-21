«Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Севильей»

Сегодня, 21 февраля, «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях сыграет с «Севильей».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

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