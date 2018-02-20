Вальверде – о матче с «Челси»: «Для «Барселоны» это просто очередная игра»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

Напомним, встреча пройдет во вторник в Лондоне и начнется в 22:45 по московскому времени.

«У «Челси» есть ярковыраженный стиль игры, как у большинства английских команд. Надо понимать, что мы встречаемся с чемпионом Англии. Будет тяжело, но это важный матч, ведь мы хотим пройти дальше.

История имеет значение, но на игру особого влияния не оказывает. Здорово, что имеет место некое соперничество, которое подогревает интерес, но для нас это просто очередной матч Лиги чемпионов», – сказал Вальверде.