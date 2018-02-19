Салах: «Я не реализовал много моментов в этом сезоне, но я пытаюсь улучшить свою игру»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о тактике главного тренера команды Юргена Клоппа.

«У Клоппа я играю немного ближе к воротам соперника — ближе, чем у какого-либо другого тренера или в каком-либо другом клубе прежде.

Я всегда впереди, и это дает мне возможность забивать. Тренер всегда говорит мне держаться ближе к воротам соперника на тренировках.

Невозможно забить десять голов в десяти моментах. Я знаю, что упустил много возможностей забить в этом сезоне, но я пытаюсь улучшить свою игру», — сказал Салах.

Напомним, что Салах стал первым игроком «Ливерпуля» после ухода Луиса Суареса, который смог забить 30 голов в одном сезоне.