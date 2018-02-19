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    Салах: «Я не реализовал много моментов в этом сезоне, но я пытаюсь улучшить свою игру»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о тактике главного тренера команды Юргена Клоппа.

    «У Клоппа я играю немного ближе к воротам соперника — ближе, чем у какого-либо другого тренера или в каком-либо другом клубе прежде.

    Я всегда впереди, и это дает мне возможность забивать. Тренер всегда говорит мне держаться ближе к воротам соперника на тренировках.

    Невозможно забить десять голов в десяти моментах. Я знаю, что упустил много возможностей забить в этом сезоне, но я пытаюсь улучшить свою игру», — сказал Салах.

    Напомним, что Салах стал первым игроком «Ливерпуля» после ухода Луиса Суареса, который смог забить 30 голов в одном сезоне.

    Источник: Skysports

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    19.02.2018 20:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 февраля 2018, 02:14

      Да хорош уже! После ЧМ будешь улучшать..

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      Рейтинг: +223

      Cupota 19 февраля 2018, 21:58

      Салах - лучший игрок сезона: результативный, не жадный, талантливый и скромный.

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