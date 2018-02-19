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  • Заболотный: «На матч с «Селтиком» буду заряжен на 120 процентов. Мы покажем свой лучший футбол»

Заболотный: «На матч с «Селтиком» буду заряжен на 120 процентов. Мы покажем свой лучший футбол»

19 февраля 2018, 01:43
13

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (0:1) и поделился ожиданиями от ответной встречи.

— В четверг вы провели свой первый в карьере еврокубковый матч. Ощущали ли какое-то волнение и как быстро оно улетучилось?

— Легкое волнение присутствует перед каждым матчем, но перед дебютом оно чуть побольше. да. Чувствовал волнение не от самого факта дебюта, а потому что знал, что предстоит сложная игра. В Глазго очень непросто побеждать даже грандам, которые туда приезжают. Волнение улетучилось с первых секунд, когда прозвучал стартовый свисток.

— По игре сложилось ощущение, что команда действительно еще не отошла от нагрузок, которые ей предложили на сборах.

— Ну, скорее сказалось отсутствие соревновательного игрового времени, которое есть у «Селтика». Все-таки в товарищеских матчах невозможно показать футбол, который мы демонстрируем в официальных играх. С первых минут чувствовали скованность из-за перехода с товарищеских игр на официальный матч. Более-менее привыкли к середине первого тайма и потом пошло-поехало.

— Что вы чувствуете перед тем, как выйдете на стадион «Санкт-Петербург» в качестве игрока команды-хозяина стадиона?

— Знаю, что буду заряжен на 120 процентов. Ответный матч с «Селтиком» будет определяющим, поэтому настрой нашей команды будет запредельный. Какие будут чувства — не знаю, но мы совершенно точно планируем показать свой лучший футбол.

Матч «Зенит» – «Селтик» пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Селтик Заболотный Антон
Комментарии (13)
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woyser
1519001718
Болеем за вас! И надеемся на продолжение еврокубковой весны Зенита!
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retiremen
1519012525
Робэрт поражает своими решениями. Опытных игроков отправляет играть за Зенит-8, а "необстрелянного юнца" выставил на передовую. Самому спортсмену такое в страшном сне наверное не могло приснится.... Волнение, да какое тут волнение, до волнения надо еще пройти 9 кругов футбола.
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RedWhiteFans2
1519013865
Опять шапкозакидательство неподтвержденное игрой.
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Dominator777
1519018316
Зачем такие пафосные речи? Просто победите с разницей в два гола.
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Garrincha58
1519023344
не перевозбудись Антон
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paracetamol
1519023637
На 150% надо заряжаться! Или на 200.
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polt
1519025142
Хоть умрите на поле, но пройти дальше обязаны. Только не надо вот этого "... и потом пошло-поехало." Нужен результат, то бишь голы в одни ворота(в ворота Селтика) .
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mamba9090909
1519025974
Надо просто выйти на поле и хорошо сделать своё дело.
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Сильвербой
1519033280
Что-то пока слова наших футболистов координально расходятся с делом!!!
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Полная Канистра
1519062064
батарейки ДУРАКЕЛЛ не забудь поменять на все 200 будешь
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