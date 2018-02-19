Заболотный: «На матч с «Селтиком» буду заряжен на 120 процентов. Мы покажем свой лучший футбол»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (0:1) и поделился ожиданиями от ответной встречи.

— В четверг вы провели свой первый в карьере еврокубковый матч. Ощущали ли какое-то волнение и как быстро оно улетучилось?

— Легкое волнение присутствует перед каждым матчем, но перед дебютом оно чуть побольше. да. Чувствовал волнение не от самого факта дебюта, а потому что знал, что предстоит сложная игра. В Глазго очень непросто побеждать даже грандам, которые туда приезжают. Волнение улетучилось с первых секунд, когда прозвучал стартовый свисток.

— По игре сложилось ощущение, что команда действительно еще не отошла от нагрузок, которые ей предложили на сборах.

— Ну, скорее сказалось отсутствие соревновательного игрового времени, которое есть у «Селтика». Все-таки в товарищеских матчах невозможно показать футбол, который мы демонстрируем в официальных играх. С первых минут чувствовали скованность из-за перехода с товарищеских игр на официальный матч. Более-менее привыкли к середине первого тайма и потом пошло-поехало.

— Что вы чувствуете перед тем, как выйдете на стадион «Санкт-Петербург» в качестве игрока команды-хозяина стадиона?

— Знаю, что буду заряжен на 120 процентов. Ответный матч с «Селтиком» будет определяющим, поэтому настрой нашей команды будет запредельный. Какие будут чувства — не знаю, но мы совершенно точно планируем показать свой лучший футбол.

Матч «Зенит» – «Селтик» пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.