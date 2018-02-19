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    Заболотный: «На матч с «Селтиком» буду заряжен на 120 процентов. Мы покажем свой лучший футбол»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (0:1) и поделился ожиданиями от ответной встречи.

    — В четверг вы провели свой первый в карьере еврокубковый матч. Ощущали ли какое-то волнение и как быстро оно улетучилось?

    — Легкое волнение присутствует перед каждым матчем, но перед дебютом оно чуть побольше. да. Чувствовал волнение не от самого факта дебюта, а потому что знал, что предстоит сложная игра. В Глазго очень непросто побеждать даже грандам, которые туда приезжают. Волнение улетучилось с первых секунд, когда прозвучал стартовый свисток.

    — По игре сложилось ощущение, что команда действительно еще не отошла от нагрузок, которые ей предложили на сборах.

    — Ну, скорее сказалось отсутствие соревновательного игрового времени, которое есть у «Селтика». Все-таки в товарищеских матчах невозможно показать футбол, который мы демонстрируем в официальных играх. С первых минут чувствовали скованность из-за перехода с товарищеских игр на официальный матч. Более-менее привыкли к середине первого тайма и потом пошло-поехало.

    — Что вы чувствуете перед тем, как выйдете на стадион «Санкт-Петербург» в качестве игрока команды-хозяина стадиона?

    — Знаю, что буду заряжен на 120 процентов. Ответный матч с «Селтиком» будет определяющим, поэтому настрой нашей команды будет запредельный. Какие будут чувства — не знаю, но мы совершенно точно планируем показать свой лучший футбол.

    Матч «Зенит» – «Селтик» пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.02.2018 01:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 01:10

      Дай БОг докажите игрой свой настрой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2018, 20:41

      батарейки ДУРАКЕЛЛ не забудь поменять на все 200 будешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 февраля 2018, 12:41

      Что-то пока слова наших футболистов координально расходятся с делом!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 19 февраля 2018, 10:39

      Надо просто выйти на поле и хорошо сделать своё дело.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 19 февраля 2018, 10:25

      Хоть умрите на поле, но пройти дальше обязаны. Только не надо вот этого "... и потом пошло-поехало." Нужен результат, то бишь голы в одни ворота(в ворота Селтика) .

      3
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > polt 21 февраля 2018, 01:30

      не важно в одни ворота или нет, важно чтоб в ворота селтика влетело на 2 больше

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 19 февраля 2018, 10:00

      На 150% надо заряжаться! Или на 200.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 февраля 2018, 09:55

      не перевозбудись Антон

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 19 февраля 2018, 08:31

      Зачем такие пафосные речи? Просто победите с разницей в два гола.

      6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 февраля 2018, 07:17

      Опять шапкозакидательство неподтвержденное игрой.

      -2
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      Рейтинг: +691

      retiremen 19 февраля 2018, 06:55

      Робэрт поражает своими решениями. Опытных игроков отправляет играть за Зенит-8, а "необстрелянного юнца" выставил на передовую. Самому спортсмену такое в страшном сне наверное не могло приснится....
      Волнение, да какое тут волнение, до волнения надо еще пройти 9 кругов футбола.

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