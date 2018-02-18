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  • Бывший игрок «Зенита» заявил, что перестанет поддерживать команду, если петербуржцы уступят «Селтику»

Бывший игрок «Зенита» заявил, что перестанет поддерживать команду, если петербуржцы уступят «Селтику»

18 февраля 2018, 09:51
31

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов остался недоволен игрой петербургской команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (0:1).

«Хочется, чтобы «Зенит» выиграл. Если пройдет дальше «Селтик», то, наверное, перестану на футбол ходить. Сколько можно вкладывать в этот клуб, покупать игроков, а толку никакого?

И обратите внимание, из года в год – одно и то же происходит. Из группы выходим «на ура», закидываем всех шапками, а в первом раунде плей-офф не можем решить вопросы», – заявил Чухлов.

Напомним, что ответная встреча «Зенит» – «Селтик» пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Селтик
Комментарии (31)
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BigFanFCRV
1518936812
И ведь он прав...
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Spartanez 300
1518937219
Видать вклад не в то вкладывается , отсюда и результат .
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Татарин за ЦСКА
1518937384
Ну прям в точку.Не удивлюсь,если и ЦСКА со Спартаком не пройдут дальше!!!! Удачи Спартаку,Зениту и ЦСКА в ответных играх!!!! P.S Локо и без удачи пройдёт Ниццу!!!
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Сильвербой
1518937547
Для того что бы проходить соперников нужно в футбол играть! А что было в матчах ЦСКА, Спартака и Зенита???
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insider_retro
1518937906
Если бывший футболист, станет с горя бывшим болельщиком, - то мир не перевернётся и кардинальных изменений в деятельности клуба не произойдёт!))) Руководство найдёт, как объяснить любой исход поединка с Селтиком, да и во всех остальных играх!
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Eddyson
1518938547
Если б это Миллер заявил, был бы повод менеджменту волноваться. А так: Чухловым больше, Чухловым меньше - отряд не заметит потери бойца.
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Joko21
1518942217
будет совсем не камельфо, если Зенит в 1/8 не выйдут. Хотя как 3 наших клуба ( Локомотив, ЦСКА и Зенит) в этом розыгрыше обязаны проходить в 1/8. Спартак, к сожалению, сел в лужу
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+50/-50
1518942250
- "Из группы выходим «на ура», закидываем всех шапками, а в первом раунде плей-офф не можем решить вопросы». Борис, ты же взрослый парень. Проблемы Зенита (Спартака, ЦСКА, Локо) в игровой практике. Её отсутствие приводит к потере "самой игры". Все команды, которым вдруг удалось проскочить "зиму", не плохо выступали в дальнейшем. Это связано и с выигрышами ЕвроКубков (Россия, СССР). В феврале!!!1986 года, в финале СуперКубка Европы Киев уступил Стяуа. Но, именно зимой. Винить надо не клубы, а наших "руководов", которые подстраиваются "под Европу". Что из этого получается - видишь сам. Не только в спорте, но и по всему экономическому, политическому, социальному, культурному и т.д. списку. И, всё-таки, пожелаем НАШИМ командам удачи.
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zigbert
1518944072
Вложений действительно много ,нужна отдача.
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OfaZavr
1518944925
ну во первых истинный болельщик никогда не отвернется от команды что бы не происходило, а во вторых нужен просто правильный тренер а не эти приезжающие только ради денег сомнительные личности.
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