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    Бывший игрок «Зенита» заявил, что перестанет поддерживать команду, если петербуржцы уступят «Селтику»

    Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов остался недоволен игрой петербургской команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (0:1).

    «Хочется, чтобы «Зенит» выиграл. Если пройдет дальше «Селтик», то, наверное, перестану на футбол ходить. Сколько можно вкладывать в этот клуб, покупать игроков, а толку никакого?

    И обратите внимание, из года в год – одно и то же происходит. Из группы выходим «на ура», закидываем всех шапками, а в первом раунде плей-офф не можем решить вопросы», – заявил Чухлов.

    Напомним, что ответная встреча «Зенит» – «Селтик» пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.02.2018 09:51
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +4025

      raritet 18 февраля 2018, 19:48

      Боря должен понимать купили не бойцовых собак, а аргентинских пуделей и что ожидать нужно чуда - пудель станет в миг волкодавом? Самое главное - нет центра. С тех пор как пришел Итальянец центр просел, так и хочется чтобы лично Халк обратился к Игорьку Денисову: В прощенное воскресенье Игорек прости меня, вернись в Зенит и Господь простит твою непомерную тягу к большим деньгам.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 18 февраля 2018, 16:19

      Хм. Его дело.

      0
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      Рейтинг: +13

      driza 18 февраля 2018, 15:46

      борис чухлов сказал что перестанет на стадион ходить а не перестанет поддерживать зенит

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 февраля 2018, 14:38

      Можно подумать, Селтик аутсайдер. Лично мне Селтик всегда был симпатичен. В четверг живьём поглядим

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 февраля 2018, 14:37

      а если Селтик пройдя Зенит выиграет ЛЕ,тогда как?

      1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 18 февраля 2018, 13:17

      Если петербуржцы уступят Селтику, то однозначно нужно расставаться с Манчини.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 февраля 2018, 12:12

      Чухлов пойдет по стопам Панова!?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 февраля 2018, 12:08

      ну во первых истинный болельщик никогда не отвернется от команды что бы не происходило, а во вторых нужен просто правильный тренер а не эти приезжающие только ради денег сомнительные личности.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Barmaleushka 18 февраля 2018, 19:17

      согласен, пора бы уже своему кому-нибудь довериться и может закончатся эти непонятные вещи с составом, с не самой внятной игрой и бесполезными покупками.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 11:54

      Вложений действительно много ,нужна отдача.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 18 февраля 2018, 11:46

      фуфуфу за зеньку болеть

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