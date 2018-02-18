Бывший игрок «Зенита» заявил, что перестанет поддерживать команду, если петербуржцы уступят «Селтику»

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов остался недоволен игрой петербургской команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (0:1).

«Хочется, чтобы «Зенит» выиграл. Если пройдет дальше «Селтик», то, наверное, перестану на футбол ходить. Сколько можно вкладывать в этот клуб, покупать игроков, а толку никакого?

И обратите внимание, из года в год – одно и то же происходит. Из группы выходим «на ура», закидываем всех шапками, а в первом раунде плей-офф не можем решить вопросы», – заявил Чухлов.

Напомним, что ответная встреча «Зенит» – «Селтик» пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.