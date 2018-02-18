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    Орлов: «Моя давняя мечта – появление женщины спортивного комментатора»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал о своей профессиональной мечте.

    «Откровенно говоря, моя давняя мечта – появление интересной, подготовленной женщины спортивного комментатора. Не обязательно футбольного. У нас в профессии в основном мужчины. А хочется помочь вырасти женщине-профессионалу. За границей я уже слышал и видел таких.

    У нас же женщин в профессии очень мало. Они в основном невыразительны, нет яркости. А хочется, чтобы это был женский разговор о спорте с присущей прекрасному полу мягкостью, интригой, да и кокетливостью, если хотите. И чтобы он совсем не походил на привычный уже мужской. У прекрасного пола ведь свой язык – это будет привлекать мужскую аудиторию еще больше», – отметил Орлов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.02.2018 09:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 15:14

      Дело даже не в женщине ,просто надо готовить комментаторов,которые делают свою работу не предвзято ,и относится к обоим соперникам с уважением.Вот над чем нам нужно работать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 февраля 2018, 14:49

      Гена передергивает ! Были у нас и есть комментаторы женщины , правда в других видах спорта !

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 18 февраля 2018, 14:23

      Итак им много дали : в политике - тупые Собчак, начальники - эмоциональные стервы, за рулем - обезьяны с гранатой ..... дома рожать и следить за детьми. Демократия , блин.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 февраля 2018, 12:20

      Ахринеть !!!
      Вот это Я понимаю, какие мечты у людей! !!! ХА ХА ХА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      avera 18 февраля 2018, 12:00

      Зацикленный дядя на своём Зените.Пускай посмотрит теннис.легкую
      атлетику и т.д.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 февраля 2018, 11:43

      Может у него знакомая какая или родственница без работы сидит? Решил почву подготовить. В любом случае, кто бы она ни была, хуже, чем у Орлова, у неё вряд ли получится.

      3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 февраля 2018, 11:32

      Весна на подходе,хочется женщину!

      1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 18 февраля 2018, 09:36

      Шарики подложи под свитерок, и никто не отличит Орлову от Орлова

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      Рейтинг: +876

      movie 18 февраля 2018, 09:10

      Никак пол решил поменять?

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