Орлов: «Моя давняя мечта – появление женщины спортивного комментатора»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал о своей профессиональной мечте.

«Откровенно говоря, моя давняя мечта – появление интересной, подготовленной женщины спортивного комментатора. Не обязательно футбольного. У нас в профессии в основном мужчины. А хочется помочь вырасти женщине-профессионалу. За границей я уже слышал и видел таких.

У нас же женщин в профессии очень мало. Они в основном невыразительны, нет яркости. А хочется, чтобы это был женский разговор о спорте с присущей прекрасному полу мягкостью, интригой, да и кокетливостью, если хотите. И чтобы он совсем не походил на привычный уже мужской. У прекрасного пола ведь свой язык – это будет привлекать мужскую аудиторию еще больше», – отметил Орлов.