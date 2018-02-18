Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Моя давняя мечта – появление женщины спортивного комментатора»

Орлов: «Моя давняя мечта – появление женщины спортивного комментатора»

18 февраля 2018, 09:07
9

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал о своей профессиональной мечте.

«Откровенно говоря, моя давняя мечта – появление интересной, подготовленной женщины спортивного комментатора. Не обязательно футбольного. У нас в профессии в основном мужчины. А хочется помочь вырасти женщине-профессионалу. За границей я уже слышал и видел таких.

У нас же женщин в профессии очень мало. Они в основном невыразительны, нет яркости. А хочется, чтобы это был женский разговор о спорте с присущей прекрасному полу мягкостью, интригой, да и кокетливостью, если хотите. И чтобы он совсем не походил на привычный уже мужской. У прекрасного пола ведь свой язык – это будет привлекать мужскую аудиторию еще больше», – отметил Орлов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Орлов Геннадий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
movie
1518934233
Никак пол решил поменять?
Ответить
Avaretz
1518935808
Шарики подложи под свитерок, и никто не отличит Орлову от Орлова
Ответить
nemolod
1518942740
Весна на подходе,хочется женщину!
Ответить
Viper for CSKA
1518943416
Может у него знакомая какая или родственница без работы сидит? Решил почву подготовить. В любом случае, кто бы она ни была, хуже, чем у Орлова, у неё вряд ли получится.
Ответить
avera
1518944415
Зацикленный дядя на своём Зените.Пускай посмотрит теннис.легкую атлетику и т.д.
Ответить
Юрэс
1518945657
Ахринеть !!! Вот это Я понимаю, какие мечты у людей! !!! ХА ХА ХА
Ответить
lekseij2007
1518952983
Итак им много дали : в политике - тупые Собчак, начальники - эмоциональные стервы, за рулем - обезьяны с гранатой ..... дома рожать и следить за детьми. Демократия , блин.
Ответить
dok66
1518954591
Гена передергивает ! Были у нас и есть комментаторы женщины , правда в других видах спорта !
Ответить
zigbert
1518956073
Дело даже не в женщине ,просто надо готовить комментаторов,которые делают свою работу не предвзято ,и относится к обоим соперникам с уважением.Вот над чем нам нужно работать.
Ответить
Главные новости
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
1
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
7
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
3
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
5
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Все новости
Все новости
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
19:07
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Виейра нашел работу в Африке
17:26
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
3
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
16:05
Клуб Миранчука прервал безвыигрышную серию из 8 матчей, россиянин сделал ассист
16:00
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
14:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+