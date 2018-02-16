Эмери заявил, что «ПСЖ» сможет пройти «Реал»

Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери поговорил о шансах на проход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что парижане в первом матче 1/8 уступили мадридскому «Реалу» со счетом 1:3.

«В текущем сезоне мы победили во всех домашних матчах. В предыдущие года обыгрывали на «Парк де Пренс» «Барселону» и «Баварию». У меня появляется уверенность, что моя команда покажет себя и сможет пройти сливочных», – сказал испанец.

Ответная игра состоится 6 марта.

Дзюба прав: Эмери — тренеришка