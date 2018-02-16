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Эмери заявил, что «ПСЖ» сможет пройти «Реал»

16 февраля 2018, 18:28
17

Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери поговорил о шансах на проход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что парижане в первом матче 1/8 уступили мадридскому «Реалу» со счетом 1:3.

«В текущем сезоне мы победили во всех домашних матчах. В предыдущие года обыгрывали на «Парк де Пренс» «Барселону» и «Баварию». У меня появляется уверенность, что моя команда покажет себя и сможет пройти сливочных», – сказал испанец.

Ответная игра состоится 6 марта.

Дзюба прав: Эмери — тренеришка

Источник: Mundodeportivo
Лига чемпионов Испания. Примера Реал ПСЖ Эмери Унаи
Комментарии (17)
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OfaZavr
1518795794
очень самоуверенно и нет никаких предпосылок что получиться.
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insider_retro
1518796284
До 6 марта многие успеют сделать заявления разной степени бравады и оптимизма! А на поле всё может пойти поперёк борозды уже с первых минут! Подождёмссс!
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Par Mezan
1518796517
Это хочется увидеть! Интрига сохраняется...
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zigbert
1518797181
В домашнем матче, скорей всего, мальчиком для битья ПСЖ не будет.
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GoLenaStop
1518797451
Хороший турнир, хорошие команды... что ещё нужно чтобы радоваться футболу!?.
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DIDI 23
1518798493
Громкое заявление.
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kella
1518798919
Не доводи до слез!
Ответить
Sarco
1518799238
Да ладно вам, конечно же они могут пройти , они Барселону выигрывали у себя 4: 0 , думаете не смогут Реал выиграть 2:0 ? На то это футбол ) что возможно такое
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Полная Канистра
1518801924
да будет вам победа только надо много клепать клепать и клепать всем ведущим дорогих ваших игроков объявить что лишатся зарплаты на 3 месяца в случае не выхода тогда задницы забегают
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nelez
1518804696
Пройдете , если РЕАЛ будет играть в домино.
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