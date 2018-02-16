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    Эмери заявил, что «ПСЖ» сможет пройти «Реал»

    Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери поговорил о шансах на проход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что парижане в первом матче 1/8 уступили мадридскому «Реалу» со счетом 1:3.

    «В текущем сезоне мы победили во всех домашних матчах. В предыдущие года обыгрывали на «Парк де Пренс» «Барселону» и «Баварию». У меня появляется уверенность, что моя команда покажет себя и сможет пройти сливочных», – сказал испанец.

    Ответная игра состоится 6 марта.

    Дзюба прав: Эмери — тренеришка

    Источник: Mundodeportivo

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    16.02.2018 18:28
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 17 февраля 2018, 16:15

      думается мне,что ПСЖ обязательно пройдёт...мимо Реала

      0
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    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 16 февраля 2018, 21:11

      Пройдете , если РЕАЛ будет играть в домино.

      1
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 16 февраля 2018, 20:55

      я думаю будет боевая ничья

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 февраля 2018, 20:25

      да будет вам победа только надо много клепать клепать и клепать всем ведущим дорогих ваших игроков объявить что лишатся зарплаты на 3 месяца в случае не выхода тогда задницы забегают

      5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 16 февраля 2018, 20:24

      дубль реала как нибудь

      0
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      Рейтинг: +148

      Sarco 16 февраля 2018, 19:40

      Да ладно вам, конечно же они могут пройти , они Барселону выигрывали у себя 4: 0 , думаете не смогут Реал выиграть 2:0 ? На то это футбол ) что возможно
      такое

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 16 февраля 2018, 19:35

      Не доводи до слез!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 февраля 2018, 19:28

      Громкое заявление.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 16 февраля 2018, 19:10

      Хороший турнир, хорошие команды... что ещё нужно чтобы радоваться футболу!?.

      1
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 16 февраля 2018, 19:08

      Я смотрел игру, думал, ничья будет, в концовке Реалу повезло, представляю, что будет твориться у Франции, но два раза подряд вылетов от Испанцев Эмери не простят, Дзюба ведь его "тренеришкой" называет...

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