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    Бубнов: «Победа 3:2 в гостях – отличный результат, но расслабляться «Локомотиву» рано»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Локомотив» одержал выездную победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над «Ниццей» за счет того, что прибавил во второй половине встречи. Он также отметил работу главного тренера железнодорожников Юрия Семина, который вовремя усилил атаку своей команды после перерыва.

    «Локомотив» заслуживает самых теплых слов. Команде Семина было непросто нащупать игровой ритм, особенно, когда «Ницца» быстро повела в счете и удвоила преимущество. Но, по счастью, железнодорожники нашли в себе силы пойти вперед еще до перерыва и отыграть один мяч.

    А во втором тайме, как мы наблюдали неоднократно в первой части сезона, «Локомотив» смог прибавить. Семин не побоялся провести сразу двойную замену в перерыве с акцентом на атаку, заменив центрального полузащитника Коломейцева на нападающего Фарфана. И благодаря активности «Локомотива», судьба вновь благоволила ему. Ари убежал один на один, защитник сфолил на красную карточку, а Фернандеш мастерски реализовал «стандарт».

    Большое преимущество подопечных Семина в концовке говорит о том, что команда проделала серьезную и качественную работу на сборах, при этом сохранила боевой характер и прежний драйв. Уверенный контроль мяча лишний раз свидетельствует о хорошей группе атаки в распоряжении Семина.

    Победа 3:2 в гостях – отличный результат, но расслабляться рано. В ответной встрече хотелось бы обойтись без нервотрепки, а для этого нужно быть предельно мобилизованными с первых минут», – считает Бубнов.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ницца» – «Локомотив» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет в Москве 22 февраля.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.02.2018 08:04
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 11:45

      это верно, пока дело еще не сделано до конца.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 февраля 2018, 11:11

      Локомотив единственный клуб,который показал осмысленную и грамотную игру!
      Молодцы !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 16 февраля 2018, 10:35

      Да-а-а...Локомотив уже не остановить. У нас появился новый лидер, причём не только формальный. Луч света фонаря на башне паровоза.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 февраля 2018, 10:25

      Локомотив молодцы! Единственный наш лучик света в Еврокубках. Палыч Супер!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 16 февраля 2018, 10:12

      Бубен про Локо вспомнил , а вчера Спартачам успех пророчил )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 февраля 2018, 09:50

      Переломленная игра, отыгранный счёт и характер команды - вызывают только радость, гордость и веру! Остальное Юрий Палыч довернёт!!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 16 февраля 2018, 09:26

      дома тоже надо обыграть хот 5-4

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2018, 08:30

      Расслабляться не нужно, достаточно выиграть с любым счётом или даже
      сыграть Локомотиву с Ниццей вничью и идти дальше.

      2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > vladimir-7 16 февраля 2018, 11:05

      Если честно, то даже поражение 2-1 выводит Локомотив

      1
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