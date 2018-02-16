Бубнов: «Победа 3:2 в гостях – отличный результат, но расслабляться «Локомотиву» рано»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Локомотив» одержал выездную победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над «Ниццей» за счет того, что прибавил во второй половине встречи. Он также отметил работу главного тренера железнодорожников Юрия Семина, который вовремя усилил атаку своей команды после перерыва.

«Локомотив» заслуживает самых теплых слов. Команде Семина было непросто нащупать игровой ритм, особенно, когда «Ницца» быстро повела в счете и удвоила преимущество. Но, по счастью, железнодорожники нашли в себе силы пойти вперед еще до перерыва и отыграть один мяч.

А во втором тайме, как мы наблюдали неоднократно в первой части сезона, «Локомотив» смог прибавить. Семин не побоялся провести сразу двойную замену в перерыве с акцентом на атаку, заменив центрального полузащитника Коломейцева на нападающего Фарфана. И благодаря активности «Локомотива», судьба вновь благоволила ему. Ари убежал один на один, защитник сфолил на красную карточку, а Фернандеш мастерски реализовал «стандарт».

Большое преимущество подопечных Семина в концовке говорит о том, что команда проделала серьезную и качественную работу на сборах, при этом сохранила боевой характер и прежний драйв. Уверенный контроль мяча лишний раз свидетельствует о хорошей группе атаки в распоряжении Семина.

Победа 3:2 в гостях – отличный результат, но расслабляться рано. В ответной встрече хотелось бы обойтись без нервотрепки, а для этого нужно быть предельно мобилизованными с первых минут», – считает Бубнов.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ницца» – «Локомотив» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет в Москве 22 февраля.