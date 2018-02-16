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    Фернандеш – третий футболист российских клубов, сделавший хет-трик в еврокубках

    Накануне состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Ницца» принимала на своем стадионе «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 2:3.

    Полузащитник столичного клуба Мануэль Фернандеш забил все три гола своей команды в этой встрече. Для него этот хет-трик стал вторым в еврокубках — на групповом этапе текущего турнира он трижды поражал ворота «Фастава» (3:0).

    Стоит отметить, что ранее хет-триками за российские клубы отмечались Александр Кержаков («Зенит») и Заза Джанашия («Локомотив»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 06:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +86

      LX Zet 16 февраля 2018, 15:40

      епта, Ригони три забил Русенборгу недавно

      0
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 16 февраля 2018, 12:52

      Как я понял, речь идет о втором хет-трике! По два оформляли действительно только Керж, Заза и Фернандеш. Новость некорректно написана.

      1
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      Рейтинг: +15

      Опа-ПростоИмя > Mityai90 16 февраля 2018, 15:08

      А, тогда все встает на свои места. Спасибо!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 февраля 2018, 11:52

      Молодчина,продолжай в том же духе!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Опа-ПростоИмя 16 февраля 2018, 10:36

      Вон, народ еще вам напоминает -- Семак же ПСЖ забивал. Видимо, автор имел в виду, что 3-ий хет-трик во второсортных европейских турнирах.

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Опа-ПростоИмя 16 февраля 2018, 10:53

      автор просто тогда еще и не родился ;)

      2
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      Рейтинг: +15

      Опа-ПростоИмя 16 февраля 2018, 10:34

      Вы сверялись со справочниками или из головы статистику берете?!? Есть еще хет-трик Тихонова команде Виллем II.

      3
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      Рейтинг: +301

      23igkra 16 февраля 2018, 09:54

      Дай Бог, не последний

      1
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 16 февраля 2018, 08:52

      А Семак??

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Mityai90 16 февраля 2018, 10:08

      Точно Семак. За ЦСКА ПСЖ? вроде!? После чего его ПСЖ и купил.

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 февраля 2018, 07:30

      Молодец, вот пример для подражания , а не Кокорин с Дзюбой и гопкомпания...

      6
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      Рейтинг: +837

      eleng 16 февраля 2018, 07:03

      Ну просто красавчег, до чего эффективный... Браво Локо, порадовал среди всех наших...

      4
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 16 февраля 2018, 06:55

      Монстр!

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