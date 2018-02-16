Фернандеш – третий футболист российских клубов, сделавший хет-трик в еврокубках

Накануне состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Ницца» принимала на своем стадионе «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 2:3.

Полузащитник столичного клуба Мануэль Фернандеш забил все три гола своей команды в этой встрече. Для него этот хет-трик стал вторым в еврокубках — на групповом этапе текущего турнира он трижды поражал ворота «Фастава» (3:0).

Стоит отметить, что ранее хет-триками за российские клубы отмечались Александр Кержаков («Зенит») и Заза Джанашия («Локомотив»).