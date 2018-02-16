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  • Фернандеш – третий футболист российских клубов, сделавший хет-трик в еврокубках

Фернандеш – третий футболист российских клубов, сделавший хет-трик в еврокубках

16 февраля 2018, 06:30
15

Накануне состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Ницца» принимала на своем стадионе «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 2:3.

Полузащитник столичного клуба Мануэль Фернандеш забил все три гола своей команды в этой встрече. Для него этот хет-трик стал вторым в еврокубках — на групповом этапе текущего турнира он трижды поражал ворота «Фастава» (3:0).

Стоит отметить, что ранее хет-триками за российские клубы отмечались Александр Кержаков («Зенит») и Заза Джанашия («Локомотив»).

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Локомотив Зенит Кержаков Александр Фернандеш Мануэль
Комментарии (15)
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sergan113
1518752890
Ману ЛУЧШИЙ!!!!!
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chegevaro
1518753335
Монстр!
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eleng
1518753806
Ну просто красавчег, до чего эффективный... Браво Локо, порадовал среди всех наших...
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пряник929
1518755417
Молодец, вот пример для подражания , а не Кокорин с Дзюбой и гопкомпания...
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Mityai90
1518760356
А Семак??
Ответить
23igkra
1518764078
Дай Бог, не последний
Ответить
Опа-ПростоИмя
1518766465
Вы сверялись со справочниками или из головы статистику берете?!? Есть еще хет-трик Тихонова команде Виллем II.
Ответить
Опа-ПростоИмя
1518766572
Вон, народ еще вам напоминает -- Семак же ПСЖ забивал. Видимо, автор имел в виду, что 3-ий хет-трик во второсортных европейских турнирах.
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Mityai90
1518774754
Как я понял, речь идет о втором хет-трике! По два оформляли действительно только Керж, Заза и Фернандеш. Новость некорректно написана.
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LX Zet
1518784805
епта, Ригони три забил Русенборгу недавно
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