Гвардиола: «Мы почти в четвертьфинале Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен тем, как складывается сезон для его команды. Специалист отметил, что «горожане» преуспевают во всех турнирах, в которых принимают сейчас участие.

«Если не считать Бенжамена Менди и Габриэла Жезуса, которые скоро вернутся в строй, у нас сейчас почти вся команда в строю, в каждом из турниров мы можем использовать всех имеющихся у нас футболистов.

На календаре еще февраль, а мы занимаем прекраснейшую позицию в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на 16 очков. Мы почти в четвертьфинале Лиги чемпионов и в финале Кубка английской лиги. А в следующий понедельник можем шагнуть и в четвертьфинал Кубка Англии», – заявил после матча Гвардиола.

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Базель» – «Манчестер Сити» завершилась со счетом 0:4. Ответная встреча состоится 7 марта в Англии.