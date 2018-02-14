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    Гвардиола: «Мы почти в четвертьфинале Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен тем, как складывается сезон для его команды. Специалист отметил, что «горожане» преуспевают во всех турнирах, в которых принимают сейчас участие.

    «Если не считать Бенжамена Менди и Габриэла Жезуса, которые скоро вернутся в строй, у нас сейчас почти вся команда в строю, в каждом из турниров мы можем использовать всех имеющихся у нас футболистов.

    На календаре еще февраль, а мы занимаем прекраснейшую позицию в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на 16 очков. Мы почти в четвертьфинале Лиги чемпионов и в финале Кубка английской лиги. А в следующий понедельник можем шагнуть и в четвертьфинал Кубка Англии», – заявил после матча Гвардиола.

    Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Базель» – «Манчестер Сити» завершилась со счетом 0:4. Ответная встреча состоится 7 марта в Англии.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2018 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 февраля 2018, 19:07

      Да ладна тебе скромничать, дядя Пэп-Хосэп...

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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 14 февраля 2018, 09:53

      Не поспоришь.

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