Тошич навестил ЦСКА в Белграде и получил от клуба именную футболку

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Партизан», в Белграде встретился с московской командой. От армейцев 30-летний хавбек получил в подарок именную футболку.

13 февраля в столице Сербии ЦСКА проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.