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    Тошич навестил ЦСКА в Белграде и получил от клуба именную футболку

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Партизан», в Белграде встретился с московской командой. От армейцев 30-летний хавбек получил в подарок именную футболку.

    13 февраля в столице Сербии ЦСКА проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.02.2018 01:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 февраля 2018, 01:38

      Удачи Зорану, здоровья и поучавствовать в таком финале

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