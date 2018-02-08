Роналду: «У меня по-прежнему полно амбиций»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду продолжает ставить перед собой самые высокие цели, для достижения которых он держит себя в идеальной форме.

«Жизнь является вызовом со многих точек зрения. Я стараюсь постоянно держать себя на пике формы, потому что это очень важно для футболиста. Я всегда должен быть готов на 100 процентов.

Но для этого приходится идти на некоторые жертвы. Я уже не могу делать определенные вещи, как в 20 лет. Нужно стараться находить правильный баланс, сейчас все решают мельчайшие детали.

У меня по-прежнему полно амбиций. Я считаю, что каждый человек должен идти к своей мечте. Мне удалось реализовать свою, но у меня еще много целей.

Я хочу продолжать совершенствоваться, чтобы добиваться новых высот. Стараюсь сосредотачиваться на настоящем, а не на прошлом», – сказал Роналду.

В текущем сезоне 33-летний португалец провел 17 матчей в Примере, в которых отметился восемь раз забитыми голами, а также трижды отдавал результативные передачи.