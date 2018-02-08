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    Роналду: «У меня по-прежнему полно амбиций»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду продолжает ставить перед собой самые высокие цели, для достижения которых он держит себя в идеальной форме.

    «Жизнь является вызовом со многих точек зрения. Я стараюсь постоянно держать себя на пике формы, потому что это очень важно для футболиста. Я всегда должен быть готов на 100 процентов.

    Но для этого приходится идти на некоторые жертвы. Я уже не могу делать определенные вещи, как в 20 лет. Нужно стараться находить правильный баланс, сейчас все решают мельчайшие детали.

    У меня по-прежнему полно амбиций. Я считаю, что каждый человек должен идти к своей мечте. Мне удалось реализовать свою, но у меня еще много целей.

    Я хочу продолжать совершенствоваться, чтобы добиваться новых высот. Стараюсь сосредотачиваться на настоящем, а не на прошлом», – сказал Роналду.

    В текущем сезоне 33-летний португалец провел 17 матчей в Примере, в которых отметился восемь раз забитыми голами, а также трижды отдавал результативные передачи.

    Источник: AS

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    08.02.2018 07:05
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 13:07

      Как бы мы ни относились к Роналду,он остается выдающимся футболистом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 8 февраля 2018, 08:16

      Робот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 февраля 2018, 07:39

      Да

      0
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