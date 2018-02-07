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    Малафеев подтвердил, что Шатовым интересовались зарубежные клубы

    Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал аренду полузащитника невского клуба Олега Шатова в «Краснодар». Функционер считает «быков» оптимальным вариантом для футболиста.

    – Аренда Шатова в «Краснодар» – лучшее решение для всех. Олег очень хочет попасть на чемпионат мира, а у тренера «Зенита» очень высокие требования, так что у Шатова было бы не так много шансов и времени, чтобы себя проявить.

    Мы учли старание футболиста на сборах в составе «Зенита-2», он набирает форму, и наш основной посыл – позволить ему как можно больше играть.

    – Это аренда на полгода с правом выкупа?

    – Есть определенный пункт, при котором можно договориться с командой.

    – Существовали другие варианты продолжения карьеры?

    – Да, даже за границей – им интересовались не топовые команды, но из достаточно сильных чемпионатов. Но в нынешней ситуации это самое оптимальное решение. Мнение самого Олега тоже важно для клуба, а он хочет остаться в России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2018 01:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 7 февраля 2018, 08:26

      Уверен , что покажет себя и свалит с этой безнадежной лавки запасных Зенита.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman > lekseij2007 7 февраля 2018, 09:09

      Если хочешь играть, прояви себя лучшим, а надувать губы на тренера и гнуть пальцы, это никому не понравится.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 7 февраля 2018, 06:14

      Чего же продали ? Ведёте себя как собака на сене ..... и сам не гам и другому не дам .

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 7 февраля 2018, 01:50

      А толку что интересовались?)

      0
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