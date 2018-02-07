Малафеев подтвердил, что Шатовым интересовались зарубежные клубы

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал аренду полузащитника невского клуба Олега Шатова в «Краснодар». Функционер считает «быков» оптимальным вариантом для футболиста.

– Аренда Шатова в «Краснодар» – лучшее решение для всех. Олег очень хочет попасть на чемпионат мира, а у тренера «Зенита» очень высокие требования, так что у Шатова было бы не так много шансов и времени, чтобы себя проявить.

Мы учли старание футболиста на сборах в составе «Зенита-2», он набирает форму, и наш основной посыл – позволить ему как можно больше играть.

– Это аренда на полгода с правом выкупа?

– Есть определенный пункт, при котором можно договориться с командой.

– Существовали другие варианты продолжения карьеры?

– Да, даже за границей – им интересовались не топовые команды, но из достаточно сильных чемпионатов. Но в нынешней ситуации это самое оптимальное решение. Мнение самого Олега тоже важно для клуба, а он хочет остаться в России.