«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в центральном матче тура АПЛ

В воскресенье состоится центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 19:30 по московскому времени.

В поединке первого круга «шпоры» выиграли у команды Юргена Клоппа со счетом 4:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».

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