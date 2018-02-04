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    «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в центральном матче тура АПЛ

    В воскресенье состоится центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    В поединке первого круга «шпоры» выиграли у команды Юргена Клоппа со счетом 4:1.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2018 18:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 4 февраля 2018, 19:28

      Должно быть матч супер, веселый, с голами естественно. Когда смотришь как играют такие команды, думаю - нашим-то за что платят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 4 февраля 2018, 19:27

      Ничья 3:3

      0
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    • ...
      Рейтинг: +47

      red-killer 4 февраля 2018, 11:10

      Ток ничья и будет все ОК.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 4 февраля 2018, 08:56

      Реванш,наверно )

      2
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