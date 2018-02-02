«Панатинаикос» может быть отстранен от участия в еврокубках из-за долгов

УЕФА может на год отстранить «Панатинаикос» от участия в еврокубках из-за задолженностей.

Греческий клуб должен выплатить кредитную задолженность или найти новых кредиторов до 1 марта 2018 года. В противном случае он будет отстранен от участия в одном из клубных европейских турниров, в который он пробьется в одном из трех последующих сезонов.

Также «Панатинаикос» должен выплатить штраф в размере 200 тысяч евро. Из них 100 тысяч — условный штраф, который клуб должен будет выплатить, если не выполнит условия до 1 марта 2018 года.

«Панатинаикос» может оспорить это решение УЕФА в спортивном арбитражном суде.