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    «Панатинаикос» может быть отстранен от участия в еврокубках из-за долгов

    УЕФА может на год отстранить «Панатинаикос» от участия в еврокубках из-за задолженностей.

    Греческий клуб должен выплатить кредитную задолженность или найти новых кредиторов до 1 марта 2018 года. В противном случае он будет отстранен от участия в одном из клубных европейских турниров, в который он пробьется в одном из трех последующих сезонов.

    Также «Панатинаикос» должен выплатить штраф в размере 200 тысяч евро. Из них 100 тысяч — условный штраф, который клуб должен будет выплатить, если не выполнит условия до 1 марта 2018 года.

    «Панатинаикос» может оспорить это решение УЕФА в спортивном арбитражном суде.

    Источник: УЕФА

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    02.02.2018 19:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 февраля 2018, 22:29

      Последствия греческого демпинга и входа в евросоюз. Это все Меркель виновата, пусть она платит.

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