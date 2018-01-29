Примера. «Барселона» с трудом победила «Алавес»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле одержала волевую победу над «Алавесом» – 2:1. На гол Джона Гуидетти в первом тайме каталонцы ответили мячами Луиса Суареса и Лионеля Месси во второй половине встречи.

Благодаря этому результату «Барселона» укрепила преимущество в турнирной таблице. На данный момент сине-гранатовые опережают ближайшего преследователя на 11 очков.

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Барселона – Алавес – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гуидетти, 23; 1:1 – Суарес, 72; 2:1 – Месси, 84.

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