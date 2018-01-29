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Примера. «Барселона» с трудом победила «Алавес»

29 января 2018, 00:38
12

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле одержала волевую победу над «Алавесом» – 2:1. На гол Джона Гуидетти в первом тайме каталонцы ответили мячами Луиса Суареса и Лионеля Месси во второй половине встречи.

Благодаря этому результату «Барселона» укрепила преимущество в турнирной таблице. На данный момент сине-гранатовые опережают ближайшего преследователя на 11 очков.

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Барселона – Алавес – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гуидетти, 23; 1:1 – Суарес, 72; 2:1 – Месси, 84.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Алавес
Комментарии (12)
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сапёр75
1517175982
Месси красавец со штрафного положил !!!!
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1517176796
Главное победила, а остальное не важно. Не всегда же со счетом 5-0 побеждать.
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Football06
1517179437
Не самый сильный матч, зато показали характер, и не сдаются не смотря на отрыв в очках, можно было поиграть матч, дать себе слабинку, ни в коем случае, играют до конца, до последней минуты, а результативность Месси и Суареса зашкаливает )))
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Loxxam
1517179782
Тянут судьи грандов. Пеналь 1000% был. Если адекватно то Алавес заслужил ничью
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3ton
1517180186
Тяжелая победа. Всех с победой
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САНЁК17
1517199986
У барсе тоже есть знакомый судя?
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de bruyne
1517206916
Тянут кричат... когда 100%...голы барсе не считают тишина... за год один два косика барсу ташут... реал после 6 троеф из них 4 судьи подарили
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Football06
1517207586
Ну да начнут щас кричать был пенальти 100 %, было то было это, а давайте обсудим голы Барсы не засчитанные в Матчах Примеры? Например против Валенсии???? Нееет где Барсу тянули вниз это молчим, а где Барсу подтянули то там Барсу Весь сезон тянули и т. Д. Бог ПРОСТИТ, А БАРСА НАКАЗЫВАЕТ!!!
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Стаz
1517207887
Глорихантам привет!!!
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portero
1517209562
Алавес здорово убегал в контратаку, могли забить второй Барсу с победой , идет к чемпионству
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