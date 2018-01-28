Вальверде: «Неймар в «Реале»? Футбол — это мир, в котором могут случаться странные вещи»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал».

«Перейдет ли Неймар в «Реал»? Я не знаю. Существует мир, в котором могут случаться странные вещи. Этот мир — футбол. Есть вещи, которые кажутся невозможными, но они происходят.

Я не знаю, перейдет ли он в «Реал». Это не моя проблема. Есть другие вещи, на которых мы должны сосредоточиться», — сказал Вальверде.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что бразилец точно останется в парижском клубе на следующий сезон.