Президент «ПСЖ»: «Остается ли Неймар? 2000 процентов»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Неймара из парижского клуба.

«У нас есть Неймар, он счастлив в «ПСЖ», он рад забивать голы. У него контракт на пять лет, а прошло четыре месяца. Не думаю, что он хочет уйти.

Он фантастический игрок. Между ним и фанатами есть связь. «Реал»? Мне смешно, когда я слышу об этом. Это все слухи, вы просите меня говорить о слухах.

Все хорошо, у нас будет большой матч против «Реала», важно сконцентрироваться на нем, а не думать о слухах. Мы не хотим начинать игру с испанской прессой. Могу ли я на 100 процентов сказать, что Неймар останется в «ПСЖ» на следующий сезон? Не на 100, а на 2000 процентов», — сказал Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти в «Реал».