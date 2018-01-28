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Президент «ПСЖ»: «Остается ли Неймар? 2000 процентов»

28 января 2018, 13:42
16

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Неймара из парижского клуба.

«У нас есть Неймар, он счастлив в «ПСЖ», он рад забивать голы. У него контракт на пять лет, а прошло четыре месяца. Не думаю, что он хочет уйти.

Он фантастический игрок. Между ним и фанатами есть связь. «Реал»? Мне смешно, когда я слышу об этом. Это все слухи, вы просите меня говорить о слухах.

Все хорошо, у нас будет большой матч против «Реала», важно сконцентрироваться на нем, а не думать о слухах. Мы не хотим начинать игру с испанской прессой. Могу ли я на 100 процентов сказать, что Неймар останется в «ПСЖ» на следующий сезон? Не на 100, а на 2000 процентов», — сказал Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти в «Реал».

Источник: Daily Mail
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (16)
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Гарриc
1517136227
Пусть останется !
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3ton
1517136735
Он остается ))
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insider_retro
1517136739
Заявление Аль-Хелаифи - это уровень. Думаю, что всё остальное, муть и домыслы СМИ.
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ribavadim
1517136816
Да, такие контракты-это штучный товар.
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zigbert
1517136951
Слишком уж категоричен президент ПСЖ. Выложит хозяин Реала мешок бабла ,заговорит по другому.
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GoldPlayFIFARus9
1517137149
Больше 100% не бывает в природе, это абсолютный максимум
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DOCTOR PENALTY
1517137247
...Останется ли Неймар? 222%!!!
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BRO_football
1517139261
Он не договорил. 2000 процентов от суммы контракта переплачивайте за Неймара и он ваш.
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Red-white-чемпион
1517151371
2000 миллионов надо было сказать
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OfaZavr
1517153736
просто пока предложения нет и здесь еще играет недавно а вот если капризы свои включит на полную да еще и предложение выгодное поступит тогда сразу согласится.
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