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  • «Барселона» в матче с «Алавесом» постарается укрепить лидерство в Примере

«Барселона» в матче с «Алавесом» постарается укрепить лидерство в Примере

28 января 2018, 21:45
7

«Барселона» в матче 21-го тура чемпионата Испании примет на своем поле «Алавес».

Каталонский клуб на данный момент уверенно лидирует в Примере, тогда как гости занимают в турнирной таблице лишь 17-е место.

Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1,11, а победа «Алавеса» – коэффициентом 31. Сделать ставки можно в нашем Конкурсе прогнозов.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Алавес
Комментарии (7)
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insider_retro
1517129008
Думаю, что если не вмешаются магия и инопланетные силы, то Барса укрепит крепче крепкого свои притязания на чемпионство!)))
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Сильвербой
1517129533
Заголовок жесть просто! Понимаю если бы на месте Алавеса был Атлетико, тогда можно было бы написать "постарается"!!! А тут вопрос стоит: с каким счетом Барса размажет Алавес!?
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Forever Blaugrana
1517132745
удачи блауграна
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3ton
1517136813
Жду с первых минут Коутиньо.Удачи Барсе
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dinar7777dinar
1517141208
так тут уж и так все ястно. Барса чемпион ! реал за второе место поборится ! вчера сделали нормальный шаг выиграв валенсию не без помощи судьи.
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1517165779
Думаю Котик забьет один гол,МЕССИ три штуки,Суарес два,Пике один
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77SAM
1517244029
укрепили с трудом
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