«Барселона» в матче с «Алавесом» постарается укрепить лидерство в Примере

«Барселона» в матче 21-го тура чемпионата Испании примет на своем поле «Алавес».

Каталонский клуб на данный момент уверенно лидирует в Примере, тогда как гости занимают в турнирной таблице лишь 17-е место.

Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1,11, а победа «Алавеса» – коэффициентом 31. Сделать ставки можно в нашем Конкурсе прогнозов.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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