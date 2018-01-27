Хавбек «Гремио» Артур может перейти в «Барселону», каталонцы готовы заплатить 30 миллионов

По информации UOL Esporte, полузащитник «Гремио» Артур может пополнить ряды «Барселоны». Клубы должны приступить к обсуждению трансфера на этой неделе.

Каталонцы готовы потратить на приобретение 21-летнего футболиста 30 миллионов евро. Во столько обойдется сине-гранатовым 60 процентов прав на хавбека, которые принадлежат «Гремио». При этом Артур продолжит выступать за бразильский клуб, а переход, вероятнее всего, состоится в июле или в конце 2018 года.

В прошлом сезоне Артур провел 39 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу..