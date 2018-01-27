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    Хавбек «Гремио» Артур может перейти в «Барселону», каталонцы готовы заплатить 30 миллионов

    По информации UOL Esporte, полузащитник «Гремио» Артур может пополнить ряды «Барселоны». Клубы должны приступить к обсуждению трансфера на этой неделе.

    Каталонцы готовы потратить на приобретение 21-летнего футболиста 30 миллионов евро. Во столько обойдется сине-гранатовым 60 процентов прав на хавбека, которые принадлежат «Гремио». При этом Артур продолжит выступать за бразильский клуб, а переход, вероятнее всего, состоится в июле или в конце 2018 года.

    В прошлом сезоне Артур провел 39 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу..

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2018 12:18
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