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    Агент: «Оздоева хочет взять «Локомотив», но за него просят немаленькие деньги»

    Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива».

    «По Магомеду летом было конкретное предложение из «Спартака», но он решил остаться в «Рубине». Тогда мы все посовещались и решили, что он работает с хорошим тренером и ему лучше остаться, хотя предлагали неплохую зарплату.

    Знаю, что сейчас его хочет взять «Локомотив», но за Магомеда просят немаленькие деньги», – сказал агент.

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин также заинтересован в полузащитнике «Зенита» Олеге Шатове и еще одном футболисте «Рубина» – Рифате Жемалетдинове.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2018 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 января 2018, 20:10

      Я могу понять Палыча он работал с Оздоевым , но возвращать его не стал бы .Есть Баринов которого можно в опорной зоне с Денисовым в паре наиграть плюс купить Шатова на фланг !

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 января 2018, 17:37

      ни Оздоев ни Жемалетдинов не нужны ЛОКО. Оба побежали из Локомотива за длинным рублем, а когда в Рубине проблемы появились-решили сбежать оттуда. Никчемные футболисты. Больше гонора чем игры.

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      Рейтинг: +35

      Магомед898989 22 января 2018, 14:34

      СВОИХ ПАЛЫХ ВОЗВРАЩАЕТ ДОМОЙ. ПРАВИЛЬНО

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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 22 января 2018, 11:29

      Молодец,Палыч!Я думаю он их на чемпионат закупает. Оба игрока нужны!

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      Рейтинг: +584

      Бубновский 22 января 2018, 09:56

      ....зачем нужен оздоев? в пару денисову вместо бузова? очень не стабильный игрок, в еврокубках вообще теряется т пртвозит....шатов на порядок полезней будет

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