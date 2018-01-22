Агент: «Оздоева хочет взять «Локомотив», но за него просят немаленькие деньги»

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива».

«По Магомеду летом было конкретное предложение из «Спартака», но он решил остаться в «Рубине». Тогда мы все посовещались и решили, что он работает с хорошим тренером и ему лучше остаться, хотя предлагали неплохую зарплату.

Знаю, что сейчас его хочет взять «Локомотив», но за Магомеда просят немаленькие деньги», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин также заинтересован в полузащитнике «Зенита» Олеге Шатове и еще одном футболисте «Рубина» – Рифате Жемалетдинове.