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    Гвардиола: «Зинченко – талантливый молодой футболист. У него есть шанс»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался доволен игрой полузащитника Александра Зинченко в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:1). Напомним, что для украинца эта игра стала первой в стартовом составе «горожан» в АПЛ.

    «В первом тайме Зинченко играл блестяще! Александр – талантливый молодой футболист, который сегодня был агрессивен в единоборствах. Он пользуется популярностью: у него хороший характер, а в трудные моменты он не сдается.

    У Зинченко есть шанс помочь нам, так как Менди и Делф получили травмы», – сказал Гвардиола.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    21.01.2018 06:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 января 2018, 10:45

      Хороший матч провёл. Главное, что сразу бросилось в глаза - никаких грубых ошибок и привозов, как от Данило и Делфа.

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