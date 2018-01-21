Гвардиола: «Зинченко – талантливый молодой футболист. У него есть шанс»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался доволен игрой полузащитника Александра Зинченко в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:1). Напомним, что для украинца эта игра стала первой в стартовом составе «горожан» в АПЛ.

«В первом тайме Зинченко играл блестяще! Александр – талантливый молодой футболист, который сегодня был агрессивен в единоборствах. Он пользуется популярностью: у него хороший характер, а в трудные моменты он не сдается.

У Зинченко есть шанс помочь нам, так как Менди и Делф получили травмы», – сказал Гвардиола.