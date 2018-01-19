УЕФА поддержал получившего травму Джикию

Сначала загнобили п..дорасы, а потом мол всё ок, загладим свою вину... Так дела не делаются... А Георгию здоровья, очень обидно ещё одного таланта терять с крестами.
Пресс-служба УЕФА поддержала травмированного защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию.
«Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия получил травму в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» на сборе в Дубае. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, и ему потребуется операция. Здоровья!» – говорится в словах поддержки, опубликованных в твиттере организации.
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 января 2018 г.