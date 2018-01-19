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    УЕФА поддержал получившего травму Джикию

    Пресс-служба УЕФА поддержала травмированного защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию.

    «Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия получил травму в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» на сборе в Дубае. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, и ему потребуется операция. Здоровья!» – говорится в словах поддержки, опубликованных в твиттере организации.

    Источник: Twitter

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    19.01.2018 06:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2018, 13:17

      Сначала загнобили п..дорасы, а потом мол всё ок, загладим свою вину... Так дела не делаются... А Георгию здоровья, очень обидно ещё одного таланта терять с крестами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 19 января 2018, 09:22

      Пусть быстрей восстанавливается. Здоровья и поменьше травм!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 19 января 2018, 08:47

      Хрень хреновая! Когда это уже закончится в Спартаке!? Быстрейшего выздоровления Жоре. Даже не знаю как теперь команда без него?

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 19 января 2018, 08:47

      Здоровья и быстрее восстановиться.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 января 2018, 08:38

      Это огромная потеря для Спартака-здоровья и удачи ,Джикия востанавливайся быстрее.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 19 января 2018, 08:04

      здоровья!

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