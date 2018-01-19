УЕФА поддержал получившего травму Джикию

Пресс-служба УЕФА поддержала травмированного защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию.

«Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия получил травму в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» на сборе в Дубае. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, и ему потребуется операция. Здоровья!» – говорится в словах поддержки, опубликованных в твиттере организации.