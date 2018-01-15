Бубнов: «Полагаю, Шатов интересен «Краснодару» и ЦСКА, которым очень нужны игроки в группу атаки»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов, не полетевший с петербуржцами на первый зимний сбор и переведенный во вторую команду, мог бы пригодиться ЦСКА и «Краснодару». По словам специалиста, армейцы и «быки» испытывают острую нехватку игроков в группе атаки.

«Шатова сильно подкосили травмы. Он пропускал много времени и из-за этого потерял место в основе сборной и клуба. Об этом в свое время говорил еще Луческу. После повреждений он возвращался не в оптимальном состоянии и терялся на поле. Можно сказать, что ситуация с Дзюбой похожа в том смысле, что Олег тоже не выдержал конкуренцию за место в составе, но причины отличаются.

У Шатова больше вариантов в России – у него другой уровень контракта, поэтому ему будет проще найти новый клуб. Полагаю, он интересен в первую очередь «Краснодару» и ЦСКА – им очень нужны футболисты в группу атаки», – сказал Бубнов.