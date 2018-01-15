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  • Бубнов: «Полагаю, Шатов интересен «Краснодару» и ЦСКА, которым очень нужны игроки в группу атаки»

Бубнов: «Полагаю, Шатов интересен «Краснодару» и ЦСКА, которым очень нужны игроки в группу атаки»

15 января 2018, 17:09
19

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов, не полетевший с петербуржцами на первый зимний сбор и переведенный во вторую команду, мог бы пригодиться ЦСКА и «Краснодару». По словам специалиста, армейцы и «быки» испытывают острую нехватку игроков в группе атаки.

«Шатова сильно подкосили травмы. Он пропускал много времени и из-за этого потерял место в основе сборной и клуба. Об этом в свое время говорил еще Луческу. После повреждений он возвращался не в оптимальном состоянии и терялся на поле. Можно сказать, что ситуация с Дзюбой похожа в том смысле, что Олег тоже не выдержал конкуренцию за место в составе, но причины отличаются.

У Шатова больше вариантов в России – у него другой уровень контракта, поэтому ему будет проще найти новый клуб. Полагаю, он интересен в первую очередь «Краснодару» и ЦСКА – им очень нужны футболисты в группу атаки», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Краснодар Шатов Олег Бубнов Александр
Комментарии (19)
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Чикомас
1516025914
Нам нужен чистый нап. а в группе атаки у нас и Витя и Алан, Фернандес может подключаться, и возможно молодой Бистрович. а у Шатова был шанс, закрепиться и стать игроком основы, но он повел себя как проститутка. Не нужен он нам.
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volfrik
1516029673
нахер нам этот иуда, еслиб напом был, а так своих лучшего качества хватает
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Joko21
1516031880
В ЦСКА он точно не окажется, а вот в Краснодар более вероятно. Хотя хотелось бы увидеть Шатова в Локомотиве
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InterMilLano1908
1516034088
А куда его будут в схему пихать? Слева Жора, справа Марио, центр Головин, Алан и Понтус. На лавку с такой з/п?! ЛОЛ в ЦСКА его точно не будет.
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petlyra
1516034138
Шатова ЦСКА не возьмет. Они помнят песни про самый любимый клуб и после этого контракт с Анжи. Это продажная личность.
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кузнецов артем
1516035015
Зениту не выгодно продавать и Краснодару и Цска. Но вот если бы они отдали бы в аренду Ахмату которому играть с Цска со Спартаком с Локо, или обменять на Швеца этот вариант Зениту очень бы подошёл на мой взгляд
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Сильвербой
1516036025
Скорее всего в Краснодар перейдет!
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OOOVVV.
1516036887
Шатов в ЦСКА и даром не нужен,а вот взять в аренду Мусу надо!
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Антон bx14e
1516043472
нам не нужно Б/У!к тому же,смольников(из них двоих) гораздо более похож на "игрока атаки"!
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vladimir-7
1516085008
А. Бубнов прав.Переход Шатова в ЦСКА возможен при условии умеренной оплаты по трансферу и не завышенной з/п.
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