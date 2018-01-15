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    Бубнов: «Полагаю, Шатов интересен «Краснодару» и ЦСКА, которым очень нужны игроки в группу атаки»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов, не полетевший с петербуржцами на первый зимний сбор и переведенный во вторую команду, мог бы пригодиться ЦСКА и «Краснодару». По словам специалиста, армейцы и «быки» испытывают острую нехватку игроков в группе атаки.

    «Шатова сильно подкосили травмы. Он пропускал много времени и из-за этого потерял место в основе сборной и клуба. Об этом в свое время говорил еще Луческу. После повреждений он возвращался не в оптимальном состоянии и терялся на поле. Можно сказать, что ситуация с Дзюбой похожа в том смысле, что Олег тоже не выдержал конкуренцию за место в составе, но причины отличаются.

    У Шатова больше вариантов в России – у него другой уровень контракта, поэтому ему будет проще найти новый клуб. Полагаю, он интересен в первую очередь «Краснодару» и ЦСКА – им очень нужны футболисты в группу атаки», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.01.2018 17:09
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 января 2018, 09:43

      А. Бубнов прав.Переход Шатова в ЦСКА возможен при условии умеренной оплаты
      по трансферу и не завышенной з/п.

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > vladimir-7 16 января 2018, 21:12

      да гинер лучше повесится чем даст больше 500 тысяч евро на трансфер ))) хахаххахаа !

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 15 января 2018, 22:11

      нам не нужно Б/У!к тому же,смольников(из них двоих) гораздо более похож на "игрока атаки"!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 15 января 2018, 20:41

      в Краснодаре игроков хватает! смысл тогда отдавать Подберёзкина?

      0
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 15 января 2018, 20:21

      Шатов в ЦСКА и даром не нужен,а вот взять в аренду Мусу надо!

      2
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      Рейтинг: +302

      mab1011 15 января 2018, 20:19

      Пусть в Анжи идет...

      0
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 15 января 2018, 20:12

      Гениально, а они сидят в ус не дуют

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 января 2018, 20:07

      Скорее всего в Краснодар перейдет!

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 января 2018, 19:50

      Зениту не выгодно продавать и Краснодару и Цска. Но вот если бы они отдали бы в аренду Ахмату которому играть с Цска со Спартаком с Локо, или обменять на Швеца этот вариант Зениту очень бы подошёл на мой взгляд

      -1
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      Рейтинг: +387

      petlyra 15 января 2018, 19:35

      Шатова ЦСКА не возьмет. Они помнят песни про самый любимый клуб и после этого контракт с Анжи. Это продажная личность.

      3
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 15 января 2018, 19:34

      А куда его будут в схему пихать?
      Слева Жора, справа Марио, центр Головин, Алан и Понтус.
      На лавку с такой з/п?!
      ЛОЛ в ЦСКА его точно не будет.

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > InterMilLano1908 15 января 2018, 19:41

      Можно перейти на 343

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > кузнецов артем 16 января 2018, 07:03

      для 3-4-3 нужны еще хотя бы 2 напа, а с его з/п потом трансферов уже не будет. Так что врятли

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