Корнеев рассказал, что всегда считал Шатова одним из лучших российских игроков

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев отметил, что не понимает, почему полузащитник петербуржцев Олег Шатов мало играет при главном тренере Роберто Манчини. Он также заявил, что всегда считал 29-летнего хавбека одним из лучших футболистов с российским паспортом.

– Вас удивляет, что Манчини не сработался с Дзюбой и Шатовым?

– Я не знаю, не сработался ли он с ними или отдает предпочтение другим исполнителям. Но случай с Шатовым мне вообще не понятен.

– Почему?

– Для меня Олег всегда являлся одним из лучших российских игроков, который достаточно долго держал уровень, показывал класс. И в таком ракурсе мне его видеть очень непривычно. Не готов сказать, что именно у него не срослось с Манчини. Но с учетом его футбольных характеристик, мне сложно представить, что он не проходит в состав.

В нынешнем сезоне Шатов принял участие в 16-ти матчах во всех турнирах, записав на свой счет пять голевых передач.