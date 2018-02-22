На «Бомбардире» идет сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

На «Бомбардире» в самом разгаре сезон Конкурса прогнозов «Масс-старт-18»! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

Лучших игроков этого сезона ждут следующие призы:

1 место – золотая медаль*, 10 тысяч болларов, +500 рейтинга.

2 место – серебряная медаль, 8 тысяч болларов, +300 рейтинга.

3 место – бронзовая медаль, 6 тысяч болларов, +200 рейтинга.

4-10 место – золотая звездочка, 2 тысячи болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru