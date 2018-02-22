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  • На «Бомбардире» идет сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

На «Бомбардире» идет сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

22 февраля 2018, 12:30
28

На «Бомбардире» в самом разгаре сезон Конкурса прогнозов «Масс-старт-18»! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

Лучших игроков этого сезона ждут следующие призы:

1 место – золотая медаль*, 10 тысяч болларов, +500 рейтинга.

2 место – серебряная медаль, 8 тысяч болларов, +300 рейтинга.

3 место – бронзовая медаль, 6 тысяч болларов, +200 рейтинга.

4-10 место – золотая звездочка, 2 тысячи болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

Скачать игру в Google Play

Скачать игру в App Store

Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (28)
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OfaZavr
1515746979
опять расщедрились на призы как впрочем и прошлые разы))
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insider_retro
1515747650
Нужно участвовать и можно участвовать - это два разных понятия с разными подходами!.. Каковы цели участия? - Медали, боллары и ... Даже сами участники отмечают отсутствие нормального стимулирования конкурса.... Просто, участие в конкурсе заставляет участников постоянно обращаться к ресурсу в поисках прогнозов, результатов и объявлений, что и даёт сайту накрутку посещений... Есть ещё процесс общения участников, что является, чуть ли не единственным положительным моментом всего этого замеса... Каждый в праве самостоятельно определится с необходимостью и формой участия... Поэтому, как мне кажется можно, но не нужно...
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multiscan
1515750307
Призы нужны реальные, пусть даже очень скромные, иначе народ просто бросит играть! Очки нужны только для определения своего местоположения в турнирной таблице, ну, а боллары - вообще отстой. Ну кто играет в виртуальный футбол? Детишки и особо озабоченная кучка взрослых фанатов!
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la verdad
1515752361
Скукота...
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Illars
1515752795
что значит "нужно"? мне вот, к примеру, это не нужно )
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NapaS
1515839329
призы просто бомба ))))))))))))))))))))))))))))
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Gullit 76
1515841618
Вашу менеджер игру придумал душевнобольной пьяный наркоман.
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Тraumtanzеr
1515849882
Всегда играл на интерес, а не призы. Был в первой сотне первого дивизиона. А щас будет даже интереснее.
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lekseij2007
1516548713
Вот призы)))))! Порвут же друг друга участники. ))))))
Ответить
rossonero666
1518330679
нищеброды вашу мать
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