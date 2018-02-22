Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На «Бомбардире» идет сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

    На «Бомбардире» в самом разгаре сезон Конкурса прогнозов «Масс-старт-18»! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

    Лучших игроков этого сезона ждут следующие призы:

    1 место – золотая медаль*, 10 тысяч болларов, +500 рейтинга.

    2 место – серебряная медаль, 8 тысяч болларов, +300 рейтинга.

    3 место – бронзовая медаль, 6 тысяч болларов, +200 рейтинга.

    4-10 место – золотая звездочка, 2 тысячи болларов, +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

    Скачать игру в Google Play

    Скачать игру в App Store

    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 1 марта 2018, 11:06

      а боллары это что??? и как их употреблять???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 22 февраля 2018, 13:18

      Я - звизда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 февраля 2018, 13:32

      Ставки чушь, по 1к бред

      Становись ЗВЕЗДОЙ поржал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      rossonero666 11 февраля 2018, 09:31

      нищеброды вашу мать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 11 февраля 2018, 07:22

      Все кто не начал уже поздно начинать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 февраля 2018, 05:59

      Болгары не нужны, играем на интерес

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 28 января 2018, 08:49

      Сколько надо твердить админам, что их рейтинг и боллары это не приз ? Вы ослепли? Ладно бы я один писал об этом. К тому же баллы в каждом сезоне дают явное преимущество прошлым победителям. Потому у нас лидеры одни и те же .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 28 января 2018, 08:27

      Призов все же хочется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 28 января 2018, 07:36

      да там мы все шпарим во всю в поте лица

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 21 января 2018, 18:31

      Вот призы)))))! Порвут же друг друга участники. ))))))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11