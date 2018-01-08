Бистрович может перейти в ЦСКА. Россиянин признался в подрыве автобуса «Боруссии». Дайджест событий дня

Хавбек «Славен Белупо» Бистрович может пополнить состав ЦСКА.

«Эвертон» оценил Промеса в 22,5 миллиона.

Коутиньо поставил подпись под контрактом с «Барселоной».

Россиянин признался в организации взрыва возле автобуса дортмундской «Боруссии».

Агент Нуху подтвердил интерес к ганцу с стороны «Спартака».

Неймар, Месси и Кейн – в тройке самых дорогих игроков мира.

«Зальцбург» не намерен отпускать Чалету-Цара в «Спартак» зимой.

Макси Гомес – единственный футболист в Примере, забивший и «Реалу», и «Барселоне».