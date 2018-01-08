Бистрович может перейти в ЦСКА. Россиянин признался в подрыве автобуса «Боруссии». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2018 21:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 9 января 2018, 06:48

      Это не россиянин,это дебил!!!

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    • ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth 8 января 2018, 23:27

      В комплекте с Доширакичем)

      0
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