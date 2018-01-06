Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью извинился перед Мхитаряном за замену в перерыве кубкового матча с «Дерби Каунти»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью принес извинения полузащитнику команды Генриху Мхитаряну за то, что заменил его в матче 1/32 Кубка Англии с «Дерби Каунти» (2:0).

    После перерыва на поле вместо армянина вышел нападающий Ромелу Лукаку. Португальский специалист признал свою неправоту, заявив, что эта замена была отчасти вынужденной.

    «Это было несправедливо, я сказал ему об этом в перерыве. Мне не понравилось то, что я сделал. Генрих этого не заслужил, он играл хорошо. У него было несколько неудачных передач, но в целом он хорошо выглядел и придавал команде неплохую динамику.

    Я почувствовал, что Маркус Рэшфорд не собирается забивать, и я не стал терять время, а выпустил Лукаку, пожертвовав игроком. Мхитарян стал тем, кого я принес в жертву. Обычно я так не поступаю, но в перерыве я принес Генриху извинения на глазах у других людей, потому что он не заслуживал такого поступка с моей стороны», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2018 17:52
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 6 января 2018, 21:28

      бред идиота......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 января 2018, 21:28

      Генрих хороший игрок и Моур об этом знает! Где то Генрих насолил.. и Жозе взялся за воспитание, ну и злопамятство Жозе не дает покоя!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 января 2018, 21:08

      Слова психа...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 6 января 2018, 19:19

      А что Генрих?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 6 января 2018, 19:13

      Моуринью еще тот мудак!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > NIK32RUS 6 января 2018, 19:26

      Да все мы, вроде хороши....)) Только не про всех газеты пишут!...))
      Я не балдею от Маура, но стержень у него есть!... Редкость по нашим временам...))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 января 2018, 18:50

      Неожиданно и непривычно для Жозе!.. И тем не менее это здорово, что тренер находит в себе силы пояснить свои действия!.. Даже по другому пришлось взглянуть на особенного!..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 января 2018, 18:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ох какой генрих нежный

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 6 января 2018, 18:19

      Оправдываться начал, видно плохо дело.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 17:59

      Моур явно поплыл. Надо успокоиться....и готовиться к новому сезону, если не уволят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 6 января 2018, 17:55

      Как Трамп - прошу прощения, но вы уволены.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11