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  • Моуринью извинился перед Мхитаряном за замену в перерыве кубкового матча с «Дерби Каунти»

Моуринью извинился перед Мхитаряном за замену в перерыве кубкового матча с «Дерби Каунти»

6 января 2018, 17:52
11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью принес извинения полузащитнику команды Генриху Мхитаряну за то, что заменил его в матче 1/32 Кубка Англии с «Дерби Каунти» (2:0).

После перерыва на поле вместо армянина вышел нападающий Ромелу Лукаку. Португальский специалист признал свою неправоту, заявив, что эта замена была отчасти вынужденной.

«Это было несправедливо, я сказал ему об этом в перерыве. Мне не понравилось то, что я сделал. Генрих этого не заслужил, он играл хорошо. У него было несколько неудачных передач, но в целом он хорошо выглядел и придавал команде неплохую динамику.

Я почувствовал, что Маркус Рэшфорд не собирается забивать, и я не стал терять время, а выпустил Лукаку, пожертвовав игроком. Мхитарян стал тем, кого я принес в жертву. Обычно я так не поступаю, но в перерыве я принес Генриху извинения на глазах у других людей, потому что он не заслуживал такого поступка с моей стороны», – сказал Моуринью.

Источник: Goal.com
Англия. Кубок Манчестер Юнайтед Дерби Каунти Мхитарян Генрих Моуринью Жозе
Комментарии (11)
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СШГЭС
1515250521
Как Трамп - прошу прощения, но вы уволены.
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DOCTOR PENALTY
1515250789
Моур явно поплыл. Надо успокоиться....и готовиться к новому сезону, если не уволят.
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Куртуазные манеры
1515251983
Оправдываться начал, видно плохо дело.
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СашкаГуров
1515252338
ох какой генрих нежный
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insider_retro
1515253854
Неожиданно и непривычно для Жозе!.. И тем не менее это здорово, что тренер находит в себе силы пояснить свои действия!.. Даже по другому пришлось взглянуть на особенного!..
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NIK32RUS
1515255202
Моуринью еще тот мудак!
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BoltCX
1515255542
А что Генрих?
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la verdad
1515262095
Слова психа...
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Fin035
1515263296
Генрих хороший игрок и Моур об этом знает! Где то Генрих насолил.. и Жозе взялся за воспитание, ну и злопамятство Жозе не дает покоя!)))
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rammax fcsm
1515263319
бред идиота......
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