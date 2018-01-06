Моуринью извинился перед Мхитаряном за замену в перерыве кубкового матча с «Дерби Каунти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью принес извинения полузащитнику команды Генриху Мхитаряну за то, что заменил его в матче 1/32 Кубка Англии с «Дерби Каунти» (2:0).

После перерыва на поле вместо армянина вышел нападающий Ромелу Лукаку. Португальский специалист признал свою неправоту, заявив, что эта замена была отчасти вынужденной.

«Это было несправедливо, я сказал ему об этом в перерыве. Мне не понравилось то, что я сделал. Генрих этого не заслужил, он играл хорошо. У него было несколько неудачных передач, но в целом он хорошо выглядел и придавал команде неплохую динамику.

Я почувствовал, что Маркус Рэшфорд не собирается забивать, и я не стал терять время, а выпустил Лукаку, пожертвовав игроком. Мхитарян стал тем, кого я принес в жертву. Обычно я так не поступаю, но в перерыве я принес Генриху извинения на глазах у других людей, потому что он не заслуживал такого поступка с моей стороны», – сказал Моуринью.