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    Аллегри: «Цель «Ювентуса» очевидна – победа в Кубке Италии»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда является фаворитом в Кубке Италии, пробившись в полуфинал.

    «Мы подошли к этой встрече с правильным настроем. Это дало нам возможность выйти в полуфинал в четвертый раз подряд.

    В первом тайме мы рисковали, а во втором – у нас было много голевых моментов. В целом же игрой я вполне доволен. Теперь будем готовиться к субботнему матчу Серии А против «Кальяри».

    Другие топ-клубы вылетели из Кубка, а мы идем дальше. Поэтому наша цель очевидна – победа в турнире», – сказал Аллегри.

    Матч 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» – «Торино» завершился со счетом 2:0.

    Источник: Football Italia

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    04.01.2018 09:15
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