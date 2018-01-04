Аллегри: «Цель «Ювентуса» очевидна – победа в Кубке Италии»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда является фаворитом в Кубке Италии, пробившись в полуфинал.

«Мы подошли к этой встрече с правильным настроем. Это дало нам возможность выйти в полуфинал в четвертый раз подряд.

В первом тайме мы рисковали, а во втором – у нас было много голевых моментов. В целом же игрой я вполне доволен. Теперь будем готовиться к субботнему матчу Серии А против «Кальяри».

Другие топ-клубы вылетели из Кубка, а мы идем дальше. Поэтому наша цель очевидна – победа в турнире», – сказал Аллегри.

Матч 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» – «Торино» завершился со счетом 2:0.