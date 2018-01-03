Уткин: «Я считаю, Шатова унижают в «Зените» 

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым.

«Я считаю, что у «Зенита» есть проблемы с укомплектованностью состава. Имеется в виду, кого они взяли на потраченные деньги. Конкретная проблема заключается в том, что в «Зенит» пришли сильные футболисты, которые никогда не были лидерами в своих командах. Может, Паредес и станет мировой звездой.

Я большой поклонник Шатова и считаю, что его унижают в «Зените». Но если бы Шатов на все 100% был готов оправдывать ожидания, то он и был бы лидером команды. Ему пора. Он готов к этой роли», — сказал Уткин.

Напомним, что «Зенит» готов отпустить Шатова в другой клуб, так как главный тренер команды Роберто Манчини не рассчитывает на игрока.