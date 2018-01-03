Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин: «Я считаю, Шатова унижают в «Зените» 

3 января 2018, 16:52
29

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым.

«Я считаю, что у «Зенита» есть проблемы с укомплектованностью состава. Имеется в виду, кого они взяли на потраченные деньги. Конкретная проблема заключается в том, что в «Зенит» пришли сильные футболисты, которые никогда не были лидерами в своих командах. Может, Паредес и станет мировой звездой.

Я большой поклонник Шатова и считаю, что его унижают в «Зените». Но если бы Шатов на все 100% был готов оправдывать ожидания, то он и был бы лидером команды. Ему пора. Он готов к этой роли», — сказал Уткин.

Напомним, что «Зенит» готов отпустить Шатова в другой клуб, так как главный тренер команды Роберто Манчини не рассчитывает на игрока.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Уткин Василий
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1514987861
Так к кому Шатов должен претензии предъявлять? Что значит унижают? Его в толкан головой мокают? Тренеруйся, доказывай, шанс довали он как туз по полю ходил!
Ответить
multi1984
1514988966
За огромные деньги унижают )))))))
Ответить
Tostao
1514989922
Подозрительно, что его три тренера унижали. Может ему что-нибудь в своей "консерватории" подправить? Вот уж кого в "Зените" унижают, так это Новосельцева! Парень себе места не находит и вынужден разъезжать по курортам, чтобы успокоить нервы.))
Ответить
insider_retro
1514989923
По мне, так это внутрикомандное дело... Официальных заявлений руководства нет, а игрок через СМИ не пытается перетянуть на себя одеяло... Поэтому, мнение каждого - это не более чем обсуждение ситуации и не следует поднимать градус напряжения обвинениями и предположениями... Надеюсь, что разберутся... Тем более, очевидно, что не только вокруг Шатова тучи сгущаются...
Ответить
OfaZavr
1514993050
Шатов сам видимо стал так к делу относиться, взялся бы да доказал что зря они так с ним или в аренду ушел и там показал свой класс.
Ответить
m40
1514993766
Вася всё больше раздражает. Если игрок не играет по объективным или субъективным причинам, он должен что то сделать. Например, поговорить с тренером откровенно. Если ему не доверяет, поговорить с руководством, попросить выставить на трансфер или просто отдать в аренду. Вряд ли ему будут вставлять палки в колеса, люди всё же вменяемые, понимают что игрок хочет попасть на домашний ЧМ. Но может самому Шатову не очень то и надо? Например как Новосельцев, этот прекрасно адаптировался на лавке.
Ответить
razory
1514996666
РАЗБАЛОВАЛИ ЕГО И ЗАЖРАЛСЯ
Ответить
Федорыч-НН
1514997095
Ни один тренер не будет во вред себе гнобить игрока на скамейке, особенно, когда дела у команды идут не очень. И Манчини не самоубийца. Он мог ****... ся когда Зенит шел в лидерах с большим отрывом. А вот когда команда "поплыла", тут уже не до форсу. Задача одна - "свистать всех на верх". Всех, кто способен помочь. Очевидно, что Шатов в нынешнем состоянии - не способен (также как и Дзюба). Так, что ни о каком унижении не может быть и речи. Пахать надо на тренировках и выгрызать шанс, предоставленный в игре, а не "дуться" как девочка.
Ответить
andrebest4
1514998881
в сборной тоже его обижали??или манчини с черчесовым договорились обижать
Ответить
DOCTOR PENALTY
1514999275
Не в состоянии справиться со своим характером, ищи другой клуб. Сожрать Манчини вам с Дзюбой вряд ли удастся. Вот такие пирожки!
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
5
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
3
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
7
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
7
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
1
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+