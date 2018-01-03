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    Уткин: «Я считаю, Шатова унижают в «Зените» 

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым.

    «Я считаю, что у «Зенита» есть проблемы с укомплектованностью состава. Имеется в виду, кого они взяли на потраченные деньги. Конкретная проблема заключается в том, что в «Зенит» пришли сильные футболисты, которые никогда не были лидерами в своих командах. Может, Паредес и станет мировой звездой.

    Я большой поклонник Шатова и считаю, что его унижают в «Зените». Но если бы Шатов на все 100% был готов оправдывать ожидания, то он и был бы лидером команды. Ему пора. Он готов к этой роли», — сказал Уткин.

    Напомним, что «Зенит» готов отпустить Шатова в другой клуб, так как главный тренер команды Роберто Манчини не рассчитывает на игрока.

    Источник: Спорт FM

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    03.01.2018 16:52
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP 4 января 2018, 20:58

      А засрать ЧМ-14 Шатова, видать, Манчини заставил. Так, чисто авансом

      0
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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 4 января 2018, 15:26

      Когда уже кто то кряк ать перестанет

      0
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      Рейтинг: +10

      Yrasikos 4 января 2018, 11:44

      Шатов играет в Зените очень давно,он в команде не новичок и имеет свой авторитет,так что про унижение это пьяный бред Уткина.

      0
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 3 января 2018, 21:42

      Вася, купи себе правильные счёты, и- считай, что вздумается.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 января 2018, 20:47

      а Кокорину по фиг он балдеет на пляже

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 20:07

      Не в состоянии справиться со своим характером, ищи другой клуб. Сожрать Манчини вам с Дзюбой вряд ли удастся. Вот такие пирожки!

      6
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 3 января 2018, 20:01

      в сборной тоже его обижали??или манчини с черчесовым договорились обижать

      4
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 3 января 2018, 19:51

      Как у них складывается - по ходу их всех ... обижают.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 января 2018, 19:35

      если Бы, то, конечно...

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 3 января 2018, 19:31

      Ни один тренер не будет во вред себе гнобить игрока на скамейке, особенно, когда дела у команды идут не очень. И Манчини не самоубийца. Он мог ****... ся когда Зенит шел в лидерах с большим отрывом. А вот когда команда "поплыла", тут уже не до форсу. Задача одна - "свистать всех на верх". Всех, кто способен помочь. Очевидно, что Шатов в нынешнем состоянии - не способен (также как и Дзюба). Так, что ни о каком унижении не может быть и речи. Пахать надо на тренировках и выгрызать шанс, предоставленный в игре, а не "дуться" как девочка.

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