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    Гвардиола: «Топ-клубы могут терять очки, но не часто»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал по какой причине он наполовину изменил состав во встрече с «Уотфордом» по сравнению с предыдущим матчем.

    «Мы провели хороший матч. После того, как потеряли очки в прошлой встрече, мы поговорили с командой. Топ-клубы могут терять очки, но не часто.

    Нам пришлось сделать пять замен в составе, по сравнению с предыдущей игрой. Подобный график чемпионата, какой мы все имеем, просто ненормальный. Мы убиваем футболистов. Федерация не думает об игроках, они проводят на поле 11 месяцев подряд. Нам нужно защищать их, а не убивать», – приводит слова Гвардиолы BBC.

    Матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Уотфорд» завершился со счетом 3:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 3 января 2018, 11:17

      Сити не топ-клуб,а топ-денежный мешок. Он никогда не был большим клубом с славной историей. У НИХ НЕТ СВОЕЙ МОЛОДЕЖИ,тупо скупаются игроки из других команд.Уйдет Махмуд,закончится Сити.

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