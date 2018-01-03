Гвардиола: «Топ-клубы могут терять очки, но не часто»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал по какой причине он наполовину изменил состав во встрече с «Уотфордом» по сравнению с предыдущим матчем.

«Мы провели хороший матч. После того, как потеряли очки в прошлой встрече, мы поговорили с командой. Топ-клубы могут терять очки, но не часто.

Нам пришлось сделать пять замен в составе, по сравнению с предыдущей игрой. Подобный график чемпионата, какой мы все имеем, просто ненормальный. Мы убиваем футболистов. Федерация не думает об игроках, они проводят на поле 11 месяцев подряд. Нам нужно защищать их, а не убивать», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Уотфорд» завершился со счетом 3:1.