Жезус рад, что избежал операции на травмированном колене

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус рад, что ему удастся избежать операции на травмированном колене.

«Сегодня я прошел медосмотр левого колена, по итогам которого у меня было диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки. Слава Богу, что не все так серьезно, и мне не придется ложиться на операцию. Обещаю вернуться как можно скорее.

Спасибо болельщикам за поддержку и позитивные пожелания. С новым годом! 2018-й будет моим годом!» – написал бразилец в инстаграме.

Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола оценил сроки возвращения футболиста на поле в 1-2 месяца.