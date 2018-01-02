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    Жезус рад, что избежал операции на травмированном колене

    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус рад, что ему удастся избежать операции на травмированном колене.

    «Сегодня я прошел медосмотр левого колена, по итогам которого у меня было диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки. Слава Богу, что не все так серьезно, и мне не придется ложиться на операцию. Обещаю вернуться как можно скорее.

    Спасибо болельщикам за поддержку и позитивные пожелания. С новым годом! 2018-й будет моим годом!» – написал бразилец в инстаграме.

    Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола оценил сроки возвращения футболиста на поле в 1-2 месяца.

    Источник: Instagram

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    02.01.2018 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 января 2018, 16:47

      хорошая новость для сборной Бразилии

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