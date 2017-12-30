«Сантос» отдаст Вериссимо «Спартаку». Роналду уйдет из «Реала». Дайджест событий дня

Источник: Роналду попросил руководство «Реала» отпустить его в другой клуб летом.

«Барселона» предложила пожизненный контракт Серхи Роберто.

«Рубин» готов продать Набиуллина за 6 миллионов. Игроком интересуется «Зенит».

Хавбек «Тамбова» Скворцов подписал контракт с «Тосно».

Игроки «Арсенала» хотят, чтобы Санчес ушел из клуба.

Лукаку унесли с поля на носилках в матче с «Саутгемптоном».

«Эвертон» хочет приобрести Промеса.

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером». Салах оформил дубль.

«Сантос» готов продать Вериссимо «Спартаку» за предложенную сумму.