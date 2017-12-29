Отец Азара: «Эден отказался продлевать контракт с «Челси»

Бельгийский журналист Кристоф Терье опубликовал фрагмент интервью с Тьерри Азаром, отцом полузащитника «Челси» Эдена Азара.

«Эден отклонил предложение «Челси» по продлению контракта. Переговоров с «Реалом» на данный момент не было. То же касается и «Манчестер Юнайтед», – цитирует бельгийца журналист.

Ранее «Бомбардир» писал о борьбе мадридского и манчестерского клубов за 26-летнего хавбека сборной Бельгии. Сообщалось, что «сливочные» готовы заплатить 150 миллионов евро.

Азар забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач в 26-ти играх всех турниров.