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Месси почти 85% игрового времени в Эль Класико прошел пешком

27 декабря 2017, 09:06
24

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси практически 85% игрового времени прошел пешком в матче 17-го тура испанской Примеры против «Реала». Игра завершилась со счетом 3:0.

По статистике форвард сборной Аргентины провел 83,1% игрового времени перемещался по полю пешком. Еще 10,8% времени он пробежал трусцой. Всего 4,95% игрового времени он пробежал. Лишь около одного процента у него ушло на спринтерские ускорения.

Стоит отметить, что Месси в этой встрече забил гол и отдал результативную передачу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (24)
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krg-kz
1514355841
Ходьба пешком не помешала нагреть Реал 0:3
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insider_retro
1514355842
Одно его замечательное ускорение без бутсы в конце игры привело к третьему голу!..))
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Fin035
1514355948
Просто Месси разгадал формулу игры в футбол!)))
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sachsen-leipzig
1514357062
Он пешком реал поимел)))
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Hasanino
1514359033
У нас в РФПЛ почти все Игроки как Месси проводят большиство матчей ))
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Александр52
1514363828
В футбол на самом деле играют не ногами, а головой. Хотя многие думают на оборот. У Месси в голове точно есть компьютер. Его пасы просто бесценны. Зачем бежать (???), гораздо рациональнее выдать филигранный пас за шиворот сопернику. Что он собственно и делал в матче с Реалом. А когда он просто стоит, он незаметно вяжет к себе минимум двоих игроков соперника. Он же на всех наводит ужас на поле, не ужели не заметно.
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dinar7777dinar
1514371077
чпокнул реал пешком пока кристинка в истерике бегал по полю !!
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DeStar
1514373271
Конечно не отнять того, что барса победила и все такое. Кто смотрел матч тот думаю согласится. что касаемо месси, его не было видно 70 минут во всей игре, как того же бензема и роналду. Но то что в остальном ему хватило , чтобы сделать гол+ пас это конечно хорошо и здорово. Обычно про людей которые забивают гол но весь матч нифига не делали, говорят - бревно, аля бензема. Т.е оказался 1 раз там где надо и все, забил, а команде не помог. А как сделал подобное месси. И забил гол с пенальти, и в меньшенстве смог отдать передачу, так все пишут бог и крутой. Двойные стандарты всегда прикалывали...
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LERDAV.
1514375105
LERDAV. Интересная информация про Месси! На мой взгляд главное в сумме не сколько прошел или пробежал, а на сколько больше от его пользы от его вклада в победу команды. А все кто больше бегал в РЕАЛЕ и какой от этого % польза для команды. Вот и ответ на Вашу статью о Ренальдо и МЕССИ.
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Федорыч-НН
1514393735
Стрельцов в конце карьеры вообще 88 минут стоял в центральном круге. А остальные 2 минуты - два рывка, два удара - два гола. На то они и Месси и Стрельцов! Один - пятикратный обладатель Золотого мяча, другой дважды лучший футболист СССР.
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