Месси почти 85% игрового времени в Эль Класико прошел пешком

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси практически 85% игрового времени прошел пешком в матче 17-го тура испанской Примеры против «Реала». Игра завершилась со счетом 3:0.

По статистике форвард сборной Аргентины провел 83,1% игрового времени перемещался по полю пешком. Еще 10,8% времени он пробежал трусцой. Всего 4,95% игрового времени он пробежал. Лишь около одного процента у него ушло на спринтерские ускорения.

Стоит отметить, что Месси в этой встрече забил гол и отдал результативную передачу.