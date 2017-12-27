Месси почти 85% игрового времени в Эль Класико прошел пешком

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси практически 85% игрового времени прошел пешком в матче 17-го тура испанской Примеры против «Реала». Игра завершилась со счетом 3:0.
По статистике форвард сборной Аргентины провел 83,1% игрового времени перемещался по полю пешком. Еще 10,8% времени он пробежал трусцой. Всего 4,95% игрового времени он пробежал. Лишь около одного процента у него ушло на спринтерские ускорения.
Стоит отметить, что Месси в этой встрече забил гол и отдал результативную передачу.
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Источник: Twitter