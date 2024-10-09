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    • Хвича назвал самый важный матч на Евро-2024: «Я был на седьмом небе от счастья»

    Хвича назвал самый важный матч на Евро-2024: «Я был на седьмом небе от счастья»

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о встрече с Криштиану Роналду на чемпионате Европы.

    «Матч против Португалии на Евро был самым важным. Я играл против игрока, за которым следил и которого боготворил с детства.

    Перед игрой я сказал себе: «Это мой звездный час», – и я знал, что должен показать это на поле. Играть против своего кумира – огромная мотивация.

    Это было невероятно. Он подошел ко мне и пожелал удачи. Я был на седьмом небе от счастья и еще больше поверил в то, что Грузия победит.

    В тот вечер я выложился полностью и помог своей команде добиться исторического результата», – заявил Хвича.

    • Грузия победила Португалию со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа.
    • Это позволило грузинам выйти в плей-офф Евро-2024.
    • В 1/8 финала дебютанта турнира выбила Испания.

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    Источник: сайт ФИФА

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    09.10.2024 22:36
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    Комментарии (2)
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    n876
    1728506126
    игроки виделись ещё в 2013 году. Тогда КриРо принял приглашение Романа Пипии, президента тбилисского «Динамо», посетить открытие местной академии. Это был проект под девизом «Будущее начинается здесь», созданный для поддержки развития грузинского футбола, воспитания будущих поколений игроков и пропаганды здорового образа жизни среди грузин. Проектом действительно восхищались – его масштабы сравнивали с топовыми европейскими академиями.... Отзывались о приезде Рона с трепетом: рассказывали, что он был очень дружелюбен, со всеми общался, с радостью раздавал автографы и никому не отказывал в фото. На снимках можно увидеть и будущих звёзд Евро: Георгия Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Анзор Меквабишвили, Георгия Чакветадзе и, конечно, Хвичу
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    romandreew
    1728508695
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