Хвича назвал самый важный матч на Евро-2024: «Я был на седьмом небе от счастья»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о встрече с Криштиану Роналду на чемпионате Европы.
«Матч против Португалии на Евро был самым важным. Я играл против игрока, за которым следил и которого боготворил с детства.
Перед игрой я сказал себе: «Это мой звездный час», – и я знал, что должен показать это на поле. Играть против своего кумира – огромная мотивация.
Это было невероятно. Он подошел ко мне и пожелал удачи. Я был на седьмом небе от счастья и еще больше поверил в то, что Грузия победит.
В тот вечер я выложился полностью и помог своей команде добиться исторического результата», – заявил Хвича.
- Грузия победила Португалию со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа.
- Это позволило грузинам выйти в плей-офф Евро-2024.
- В 1/8 финала дебютанта турнира выбила Испания.