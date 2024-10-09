Хвича назвал самый важный матч на Евро-2024: «Я был на седьмом небе от счастья»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о встрече с Криштиану Роналду на чемпионате Европы.

«Матч против Португалии на Евро был самым важным. Я играл против игрока, за которым следил и которого боготворил с детства.

Перед игрой я сказал себе: «Это мой звездный час», – и я знал, что должен показать это на поле. Играть против своего кумира – огромная мотивация.

Это было невероятно. Он подошел ко мне и пожелал удачи. Я был на седьмом небе от счастья и еще больше поверил в то, что Грузия победит.

В тот вечер я выложился полностью и помог своей команде добиться исторического результата», – заявил Хвича.