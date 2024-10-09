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    Григорян обратился к Семаку: «Не надо бояться, Серeжа»

    Александр Григорян дал совет главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

    «Приведу пример. Гвардиола – самый выдающийся тренер современности, на мой взгляд. Почему-то он никогда не стеснялся брать выдающихся с точки зрения тактики помощников.

    Ни для кого не секрет, что много лет ему помогал Хуан Лильо. И даже когда «старый» решил пойти самостоятельно поработать, неудачно поработав, он [Гвардиола] опять его возвращает. Почему? Да потому что Хуан Лильо – это просто мозги со стороны.

    И тебе обязательно нужен такой тренер. Не надо бояться, Серeжа. Ты однозначно в историю войдeшь как выдающийся русский тренер. Не надо бояться, что в штабе у тебя будет тренер, который знает больше, чем ты. Не надо этого опасаться», – сказал Григорян.

    • «Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ с 26 очками в 11 турах.
    • Петербуржцы выиграли РПЛ 6 раз подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.10.2024 23:23
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    Комментарии (3)
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    FCSpartakM
    1728506573
    интересно, кому-то вообще интересно мнение Григоряна, который нигде в мужском футболе не реализовался
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    FWSPM
    1728508260
    Вот это открыл Америку ! А Оливейра и Тимощук кто по твоему?
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    andrei-sarap-yandex
    1728508729
    СЕМАК УКРАИНЕЦ по национальности.........просто получил русское гражданство.....
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