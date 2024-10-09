Григорян обратился к Семаку: «Не надо бояться, Серeжа»

Александр Григорян дал совет главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Приведу пример. Гвардиола – самый выдающийся тренер современности, на мой взгляд. Почему-то он никогда не стеснялся брать выдающихся с точки зрения тактики помощников.

Ни для кого не секрет, что много лет ему помогал Хуан Лильо. И даже когда «старый» решил пойти самостоятельно поработать, неудачно поработав, он [Гвардиола] опять его возвращает. Почему? Да потому что Хуан Лильо – это просто мозги со стороны.

И тебе обязательно нужен такой тренер. Не надо бояться, Серeжа. Ты однозначно в историю войдeшь как выдающийся русский тренер. Не надо бояться, что в штабе у тебя будет тренер, который знает больше, чем ты. Не надо этого опасаться», – сказал Григорян.